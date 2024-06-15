南市開放機車左轉霧煞煞？交通局：民眾誤解「這1點」

台南市單向二車道路型開放機車行駛內側車道及取消強制機車二段式左轉，針對原府城6區、永康區、仁德區及歸仁區等尚待開放的36條路段，預計於今年下半年採一次性全面開放，台南市議員曾之婕指取消機車待轉措施，市府說的條條有理，認為執行很簡單，但用路人一頭霧水，要求加強宣導；交通局說大家容易混淆是在於單向二車道部分有開放、部分未開放，下半年希望能一次性開放。

台南市交通局長王銘德說明，市府盤點舊市區、永康、仁德單向二車道約40多條，目前試辦開放10多條，因此下半年希望能一次性開放，開放後地面標誌塗銷須一段時間，會先以立牌告示。由於清除開放路段的地面標示需要一段時間，所以，開放前會完成牌面告示並加強宣導，也會協請警察局此階段勿取締。

王銘德也強調開放範圍是「單向二車道路」，有部分民眾誤解為「全面開放道路讓機車直接左轉」」事實上並非如此，後續會加強宣導。

曾之婕指出，台南交通事故傷亡比率連續24個月蟬聯第一，後甲圓環機車開放直行後，今年與去年同期相比，後甲圓環增加13件交通事故，交通局應去了解原因，並解決交通號誌連貫性、上下班尖峰時刻大塞車等問題。要求交通局長親自開車到東區大同路、開山路、府連路、府連東路口視察，由於該處很多T字路口，導致用路人常不清楚要看哪一個號誌。

關於後甲圓環改善後事故問題，交通局表示，為因應後甲圓環開放機車直行穿越，已採取以下作為，第一、於開放前將中華東路標線調整為提前於進入圓環前一路口分流，以利直行與右轉車輛可避減緩交織情形；第二、於內環與外環銜接車道繪設導引線，來做為引導車流循適當車道行進；第三、視用路人使用道路情況，持續加強相關導引牌面與地面標字等方式進行改善輔助。

另外，有關中華東路南往北與裕農路口A2與A3事故增加部分，交通局表示，後續會請警局提供事故碰撞圖，俾利詳細分析原因，並適當研議交通工程方案加以改善。

交通局說明，自2023年10月28日起共計已開放16條路段，跨越原6區、永康區、仁德區、歸仁區與關廟區等10行政區，台南市推動單向二車道路開放機車行駛內側車道及取消強制機車二段式左轉，同時也保留路口待轉格供有二段式左轉需求的機車騎士使用，但三車道以上的路型則仍維持禁止機車行駛內側車道及需要二段式左轉。