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國民平價養殖魚台灣鯛最大產地台南 這原因寶座讓給嘉義縣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台灣鯛魚苗品系逐漸以成長速度較快的「吉富」品系為主流。圖／郭建賢提供
台灣鯛魚苗品系逐漸以成長速度較快的「吉富」品系為主流。圖／郭建賢提供

國民平價養殖魚台灣鯛（吳郭魚），去年因乾旱、雲嘉南產地放養量減少，造成市場缺魚，產地池邊價來到每台斤41元高價，台灣鯛協會最近完成產地調查，召開產銷預警會議，放養高峰提早到4月開始，與往常5月才盛產季節提早很多，預計10月以後條凍魚隻（整條魚）缺魚狀況可以緩解；另，台南魚塭許多做漁電共生或停養，產量減少，全國產量第一被嘉義縣取代。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，台灣鯛全台專業養殖共3200公頃，2000多養殖戶，以嘉義縣占35%最多，其次台南28%，2000年台灣鯛產量逾8萬噸、世界第一，後因大陸等國家產量大增，台灣退居第15名，台南因魚塭許多做漁電共生或停養，產量減少。

日前開完台灣鯛產銷預警會議後，為更確實掌握魚苗生產數量，走訪台南與嘉縣布袋3個台灣鯛種苗繁殖場。今年因魚價高、雨水足，養殖戶放養意願大增，2至5月魚苗生產量來到9000萬尾，魚苗需求量逐漸下降。

今年台灣鯛魚苗生產生產有幾個新的現象；魚苗生產期提早到3月就開始，與往常5月才是盛產季節提早很多；養殖戶放養高峰在4月，預計10月以後條凍魚隻缺魚狀況可以緩解；魚苗品系逐漸以成長速度較快的「吉富」品系為主流，以前使用的尼羅與歐利亞雜交品系已逐漸被取代。

郭建賢說，台灣鯛產量雖非世界第一，但優良生產管理、品質好，仍是外銷美國市場主力。嘉縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩說，目前國內台灣鯛放養數量恢復到過去，繁殖場的魚苗有耐熱、耐寒品系，讓養殖漁民選擇，台灣雖無法再成為產量世界第一，但可以管理品質取勝，進軍國際市場。

國民平價養殖魚台灣鯛（吳郭魚），去年因乾旱、雲嘉南產地放養量減少，造成市場缺魚，產地池邊價來到每台斤41元高價。圖／嘉縣府提供
國民平價養殖魚台灣鯛（吳郭魚），去年因乾旱、雲嘉南產地放養量減少，造成市場缺魚，產地池邊價來到每台斤41元高價。圖／嘉縣府提供
國民平價養殖魚台灣鯛（吳郭魚），去年因乾旱、雲嘉南產地放養量減少，造成市場缺魚，產地池邊價來到每台斤41元高價。圖／嘉縣府提供
國民平價養殖魚台灣鯛（吳郭魚），去年因乾旱、雲嘉南產地放養量減少，造成市場缺魚，產地池邊價來到每台斤41元高價。圖／嘉縣府提供

台南 吳郭魚 嘉義

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