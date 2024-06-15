嘉市鐵路高架通車期程 延後3年

鐵道局執行嘉市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等3座車站，原訂2025年底完工，最後土木營建工程水上鄉車輛基地上周決標，工期長達1400天，預定2028年完工，通車期程延後3年，市區3座陸橋拆除及地下道填平也跟著延後；市府交通處希望鐵道局加快施工；議員說，完工通車期程延後3年，嚴重影響地方發展。

位在水上鄉北回車輛基地，農地及部分地上物3年前徵收，地主因補償費偏低抗爭，風波平息，又碰上營建工程建材漲價、缺工增加預算，總預算增到70億餘元，延遲到上周才由根基營造得標，工期長達1400天，車輛基地未完工，火車無法上高架橋，通車期程延後。

鐵道局中部工程分局說，Ｃ603標水上車輛基地是鐵路高架工程最後一標土木營建工程，完工通車期程調整，併同車站開挖到的轉車台遺構古蹟規畫設計，一併整體檢討，報交通部調整完工期程。

議員張秀華說，鐵路高架工程鐵道局施工，完工通車期程延後3年，嚴重影響地方經濟發展，市區3座陸橋拆除及地下道填平延後，國民黨團會支持市府繼續爭取中央全額負擔鐵路高架款，都市計畫縫合腳步不能停。

市府交通處表示，車輛基地在水上鄉，施工期不影響市區交通，工期長達3年，市區3座陸橋拆除及地下道填平工程調整延後，都市計畫縫合作業進度不受影響，繼續進行。

鐵路高架及3座車站工程，原定2025年底完工，因水上車輛基地工程延宕，工程進度54.97%，較預訂60.68%落後5.71%，總預算由238.98億增到336.13億元，市府負擔增加9億多元，總負擔48.2億元，市府支付16億多元，今年又要付7億元。