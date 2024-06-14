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國土計畫法114年上路 雲林7月起辦20場說明會

中央社／ 雲林縣14日電
雲林縣長張麗善。聯合報系記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善。聯合報系記者蔡維斌／攝影

雲林縣議會總質詢今天仍圍繞著國土計畫法，縣長張麗善表示，國土計畫法與現行的區域計畫法大不同，縣府在26日前彙集各方意見向中央表達異議，同時從7月起展開20場說明會。

雲林縣府昨天宣布第3階段劃設會比照屏東縣府採二分法，私人土地全劃為農2、公有土地劃為農1，以利私人土地地主保留未來彈性變更機會。

雲林縣議會今天最後1場縣政總質詢，縣議員不分藍綠持續針對國土計畫法提出質詢。

國民黨雲林縣議員李明哲指出，屏東縣農1只劃設4400多公頃，雲林縣劃6萬多公頃，雲林農民也想要改變，期待日後發展有機會翻身，為維持糧食安全要有對等補償，要求雲林縣府為農民權益、地方發展要堅持，一步都不能讓。

張麗善答覆，中央在今年4月26日才公告土地管制規則，其中罰責、檢舉人獎金、建蔽率、容積率與現行區域計畫法大不同；她感謝議員們在議會期間為農民發聲，縣府26日前彙整各方意見向中央提出異議。

張麗善說，國土計畫法施行後，不僅影響農民權益，也影響雲林未來發展，縣府規劃7、8月在20鄉鎮市各舉辦1場說明會，由地政處、農業處和城鄉發展處針對其業務向民眾報告，讓民眾了解自身權益，同時傾聽民眾心聲。

民進黨雲林縣議員蔡孟真提醒縣府，縣府到地方辦國土計畫法說明會時，相關單位在論述上須更為嚴謹，針對法條、罰則等詳加論述，要以深入淺出的方式讓農民了解相關權益。

國土計畫法 張麗善 農民 雲林

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