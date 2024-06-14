快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

台南自辦社宅出租辦法修正 直系親屬有屋也可申請

中央社／ 台南14日電

台南市自辦首棟社會住宅-永康區「宜居成功」今年10月將完工，招租規定未出爐但備受關注，市府今天表示，台南市申請人資格較國都中心社宅寬鬆，出租辦法去年7月已修正發布。

台南市都市發展局今天告訴中央社記者，「台南市社會住宅出租辦法」已於去年7月26日修正發布，社宅申請人家庭成員必須是申請人及配偶、申請人或配偶未成年子女（含胎兒），且在台南市無自有住宅，每人每月所得低於台南市最低生活費3.5倍。

另外，住宅法於去年12月6日修正第4條規定，經濟或社會弱勢者身分包含育有未成年子女2人以上者，具有申請社宅優先資格。

都發局表示，台南自辦社宅申請人資格較國家住宅及都市更新中心興建的社宅寬鬆，也就是申請人直系親屬（父母、祖父母）即使擁有自有住宅，也可以申請；但台南市雖有出租辦法，自辦首棟社宅-永康區「宜居成功」招租規定還未敲定，預定明年上半年才會公布，下半年招租。

都發局資料顯示，台南市社宅興建中有5320戶，規劃中3082戶，總數8402戶，涵蓋台南市政府自辦社宅及國都中心社宅。

台南 成功 社宅

延伸閱讀

北市新完工4社宅961戶明起招租 這處套房5600元最便宜

林口影視園區蓋社宅地方反彈 中央態度軟化但未鬆口

7000戶社宅基地下修5360戶 北市都發局坦言找地困難 議員促替代方案

興邦安居B開工 陳其邁：高雄社宅規劃達2.2萬戶

相關新聞

國土計畫法114年上路 雲林7月起辦20場說明會

雲林縣議會總質詢今天仍圍繞著國土計畫法，縣長張麗善表示，國土計畫法與現行的區域計畫法大不同，縣府在26日前彙集各方意見向...

《米其林指南》臺南新入選2家

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》12日公布6月新入選餐廳，台南共2家美食店家上榜，分別是位於東區的「毛蔬」及南區的「阿輝黑輪」，包含創意亞洲蔬食料理及在地經營近五十年的的小吃點心。 台南市長黃偉哲表

私人神壇妄稱關公娶媽祖 台南民政局出手了

日前臺南市仁德區私人神壇前往鹿耳門天后宮參香活動，因為該神壇海報宛如關公想娶媽祖，引發強烈反彈，台南市民政局公開表示，本次私人神壇進香引發之爭議，屬寺廟間之私人事務，仍呼籲各方應互相尊重，共同維持良好

天候不佳台南現血荒 後壁16日辦捐血在地農特產大方送

梅雨季剛結束，南部天候仍不穩定，午後仍有短暫雷陣雨，影響民眾出門捐血意願，血庫存量也來到低點，周末南市舉辦多場捐血活動，...

30年來不曾淹水...建商施工堵住排水 台南鬧區逢雨成水路

受西南氣流影響，南部地區近期易有短延時強降雨，根據氣象資料，台南36小時累積降雨量已逾219毫米，其中，中西區觀亭街、中...

廢棄農膜搖身一變成黃金 首座區域型清洗循環場落成

台灣每年約產生1.3萬公噸廢棄農業塑膠，農業部輔導東石合作農場成立首座區域型農業塑膠清洗循環場，今天落成啟用，將透過水洗...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。