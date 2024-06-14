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天候不佳台南現血荒 後壁16日辦捐血在地農特產大方送
梅雨季剛結束，南部天候仍不穩定，午後仍有短暫雷陣雨，影響民眾出門捐血意願，血庫存量也來到低點，周末南市舉辦多場捐血活動，其中由後壁楊媽媽菓子工坊與後壁區公所、農會發起的「熱血捐愛」活動邁入第3年，為鼓勵民眾做愛心不計成本，捐血250CC就能拿到價值超過2000元的農特產贈品，持捐血卡消費還有折扣。
後壁區長陳玉惠表示，楊媽媽菓子工坊與農會、地方商家一起贊助舉辦捐血公益活動，捐血助人還能拿到後壁區在地出產的各式各樣農特產品，前2年參與民眾非常踴躍，曾一天就收集到320袋，還有排隊人潮，今年特別再加派捐血車，希望更多人來做愛心。
後壁區農會捐贈800包蘭麗米，只要獻血250CC就有楊媽媽手工厚蛋捲、蘭麗米、毓泰商號台菜鮮食一箱、櫻桃、麵筋罐、雅聞面膜，捐500CC還加送蘭麗米3公斤、永興手工白曝蔭油、清豐冰糖、楊媽媽米麩鳳梨酥，好康禮品琳瑯滿目，是相當具有在地特色的捐血活動。
後壁區長陳玉惠向業者爭取加碼400片面膜送給捐血民眾，也提供捐血志工200元便當，16日上午9點起將在楊媽媽菓子工坊前舉辦，持捐血卡到店內消費再打95折優惠。
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