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私人神壇妄稱關公娶媽祖 台南民政局出手了

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

日前臺南市仁德區私人神壇前往鹿耳門天后宮參香活動，因為該神壇海報宛如關公想娶媽祖，引發強烈反彈，台南市民政局公開表示，本次私人神壇進香引發之爭議，屬寺廟間之私人事務，仍呼籲各方應互相尊重，共同維持良好宗教文化。

鹿耳門天后宮的歷史悠久、擁有非常廣大的信眾，是重要的宗教場所。根據歷史，關公是漢朝末年的人，媽祖則是北宋時期的人，年代相距很久，何況關公本有妻室，加上該私人神壇未經鹿港天后宮同意就對外宣傳迎娶的行為，讓很多人覺得荒誕。

台南市民政局指出，該神壇為未立案之宗教場所，仁德區公所已於11日下午會同里長及警察單位前往勘查，該地址為營業中登記立案工廠，且內部有機具設備，建築物增建部分屬違建，將請區公所予以查報，另初步勘查現場訂有法事收費價目表，後續將移請稅務單位查處是否有逃漏稅情事。

聚傳媒

臺南 關公 鹿耳門天后宮

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