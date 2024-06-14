《米其林指南》臺南新入選2家

國際美食評鑑雜誌《米其林指南》12日公布6月新入選餐廳，台南共2家美食店家上榜，分別是位於東區的「毛蔬」及南區的「阿輝黑輪」，包含創意亞洲蔬食料理及在地經營近五十年的的小吃點心。

台南市長黃偉哲表示，繼今年1月至5月台南7家美食店家入選，6月份《米其林指南》新入選名單再增2家，至目前累積35家必比登推介、28家入選餐廳，共63家入榜。

觀光旅遊局長林國華表示，位於東區的「毛蔬」主打蔬食亞洲料理，推廣健康飲食文化，選用天然原型食物，融合亞洲各地風味，如南洋沙嗲、川味花椒、韓式泡菜等，米其林評審特別提及「塔香脆腸」，杏鮑菇透過手撕、成串、川燙與煎烤等工法，以繁複程序製作出仿真的脆腸口感，再用獨家醬料爆炒，鹹香滋味連葷食者也深受吸引。南區的「阿輝黑輪」在地經營近五十年，各式小吃價格實惠，特別推薦炸黑輪，外皮帶點酥脆、口感彈牙，而關東煮的黑輪煮到軟糯且吸附飽滿湯汁，吃起來更為鮮甜。

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