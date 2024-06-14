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30年來不曾淹水...建商施工堵住排水 台南鬧區逢雨成水路

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市中西區觀亭街、中成路一帶因今早瞬間強降雨，路面瞬間成為水路，路旁的汽、機車慘變成泡水車。圖／民眾提供
台南市中西區觀亭街、中成路一帶因今早瞬間強降雨，路面瞬間成為水路，路旁的汽、機車慘變成泡水車。圖／民眾提供

受西南氣流影響，南部地區近期易有短延時強降雨，根據氣象資料，台南36小時累積降雨量已逾219毫米，其中，中西區觀亭街、中成路一帶因為瞬間強降雨，路面瞬間成為水路，當地里長指出，30幾年來從未淹水，附近建商近期正在施工，疑似擋住唯一的排水系統，讓居民從端午節後就飽受淹水之苦。

赤崁里長陳永菁表示，淹水的情況已經4天了，從端午節連假隔天開始，每逢雨必淹，居民都相當困擾，大家齊心找尋原因，才發現疑似是建商實施工程施工時，把當地唯一的排水系統擋住，讓從來沒淹水過的地方，一連苦了4天。

陳永菁說，水利局曾派員到下水道查看情況，確定箱涵已全部擋住，無法進行正常的排水工程，跟建商反映，但建商漠視不理甚至威脅居民，而市府工務局會勘後，更是遲遲沒有動作，受苦受難的都是居民，質疑市府是否在哪個環節掉鏈子，市長要不要好好了解一下。

台南市今從清晨開始雨勢不小，一路下到早上，導致觀亭街整條幾乎成了水路，水深一度到大腿處，不僅路旁的汽、機車慘變成泡水車，附近大樓地下室停放的機車也無一倖免，60多戶居民、店家苦不堪言。

對此，南市府回應，中西區中成路建築工地因施作擋土措施時，泥漿流入既有水路造成阻塞，導致觀音街、中成路等一帶淹水，工務局今立即到場要求建設公司先開挖既有排水路抒導水流，水利局則同時起動5台抽水機，將淹水抽至成功路，協助消除積水、恢復道路通行；工務局也將依建築法規定處罰建商，並勒令停工。

台南中西區因建商實施工程施工時，把當地唯一的排水系統擋住，導致觀亭街、中成路一帶逢雨必淹，工務局今早要求建商開挖既有排水路抒導，後續將依建築法開罰，並勒令停工。圖／南市府提供
台南中西區因建商實施工程施工時，把當地唯一的排水系統擋住，導致觀亭街、中成路一帶逢雨必淹，工務局今早要求建商開挖既有排水路抒導，後續將依建築法開罰，並勒令停工。圖／南市府提供
台南市中西區觀亭街、中成路一帶因今早瞬間強降雨，路面瞬間成為水路，釀災原因竟是建商實施工程施工時，把當地唯一的排水系統擋住。圖／民眾提供
台南市中西區觀亭街、中成路一帶因今早瞬間強降雨，路面瞬間成為水路，釀災原因竟是建商實施工程施工時，把當地唯一的排水系統擋住。圖／民眾提供

強降雨 淹水 端午節

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