30年來不曾淹水...建商施工堵住排水 台南鬧區逢雨成水路

受西南氣流影響，南部地區近期易有短延時強降雨，根據氣象資料，台南36小時累積降雨量已逾219毫米，其中，中西區觀亭街、中成路一帶因為瞬間強降雨，路面瞬間成為水路，當地里長指出，30幾年來從未淹水，附近建商近期正在施工，疑似擋住唯一的排水系統，讓居民從端午節後就飽受淹水之苦。

赤崁里長陳永菁表示，淹水的情況已經4天了，從端午節連假隔天開始，每逢雨必淹，居民都相當困擾，大家齊心找尋原因，才發現疑似是建商實施工程施工時，把當地唯一的排水系統擋住，讓從來沒淹水過的地方，一連苦了4天。

陳永菁說，水利局曾派員到下水道查看情況，確定箱涵已全部擋住，無法進行正常的排水工程，跟建商反映，但建商漠視不理甚至威脅居民，而市府工務局會勘後，更是遲遲沒有動作，受苦受難的都是居民，質疑市府是否在哪個環節掉鏈子，市長要不要好好了解一下。

台南市今從清晨開始雨勢不小，一路下到早上，導致觀亭街整條幾乎成了水路，水深一度到大腿處，不僅路旁的汽、機車慘變成泡水車，附近大樓地下室停放的機車也無一倖免，60多戶居民、店家苦不堪言。