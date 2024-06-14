廢棄農膜搖身一變成黃金 首座區域型清洗循環場落成

台灣每年約產生1.3萬公噸廢棄農業塑膠，農業部輔導東石合作農場成立首座區域型農業塑膠清洗循環場，今天落成啟用，將透過水洗、破碎、乾燥等程序，把廢棄農膜製成塑膠顆粒原料再利用，每年可清洗2000公噸以上農業塑膠，有助資源循環及加值再利用。

東石合作農場場長余律毅說，農業塑膠是農民栽種作物重要資材，但打造回收再利用場地涉及許多法規問題，因是第一個場域沒有前例參考，過程中遇到許多問題，感謝各單位協助處理，其他鄉鎮也有人正在推動，但因法規延遲1、2年仍無法進行，期許將場地做到最好。

農糧署表示，使用過的農膜沾附砂石、異物，因清潔及處理成本高，業者回收意願較低，陸續舉辦農膜回收講習會，向農友宣導農膜回收三原則，呼籲做好初步整理工作，更跨部會商請環境部協調地方環保單位、公所清潔隊及回收再利用業者，建立便利收集運輸機制。