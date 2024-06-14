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部分縣市國土計畫已過過2階 張麗善：沒跟進似太笨了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
針對國土計畫法今天仍再成為議員質詢焦點，雲林縣長張麗善表示，將到各鄉鎮舉辦說明會，讓大家了解並傾聽農民聲音。記者蔡維斌／攝影
針對國土計畫法今天仍再成為議員質詢焦點，雲林縣長張麗善表示，將到各鄉鎮舉辦說明會，讓大家了解並傾聽農民聲音。記者蔡維斌／攝影

即將上路的國土計畫法今天再度成為雲林縣議會質詢焦點，針對縣府昨天宣布要比照屏東縣二分法，公有地劃為農1、私有地劃為農2，今天不分藍綠議員交相質詢，縣長張麗善表示，有人有計畫性合法通過2階，做最壞示範，對沒有效法的縣市好像顯得太笨了，縣府預定從下月起透過各公所到各鄉鎮舉辦說明會，傾聽農民聲音。

議會縣政總質詢今天最後一天，議員李明哲、林文彬、蔡孟真、黃文祥等人持續針對連日備受關注的國土計畫法持續質詢，李明哲等人說，屏東縣的農1用地劃設4400多頃，雲林縣一口氣劃6萬多頃，把雲林當「盤仔」（傻子），雲林農民也想有翻身機會，為維持糧食安全要有對等補償，要求縣府為了地方發展及農民權益，一定要堅持不能讓步。

張麗善答詢指出，今年4月26日中央才公告土地管制規則，其中罰責、檢舉人獎金、建蔽率、容積率與現行區域計畫法有很大不同，感謝議員為農民發聲，縣府會在本月26日前彙整意見後，向中央提出議異。

張麗善指出，第2階段的農地劃設，大部分縣市和雲林一樣，都誠實按中央規定，大面積25公頃、80%從事農作均劃為農1，有人說他們已合法通過2階，這是有計畫性刻意迴避，把特定農業區改為一般農業區，所以農1少農2多，既然有人做最壞示範，沒有效法跟進的人似乎太笨了，希望中央能統一標準公平對待每個縣市。

張麗善說，國土計畫法不僅影響農民權益，也影響未來發展，待議會結束後，縣府、農會與各鄉鎮公所、代表會將在7、8月舉辦20場說明會向民眾說明，並傾聽大家心聲，由人民來主張自己的權利。

張麗善 農民 雲林

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