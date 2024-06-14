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台南大型車A1事故頻傳遭抨擊 黃偉哲：用AI減少A1

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市議員朱正軒今質詢指出，去年台南因大型車涉入的死亡車禍有19件、行人A1事故20件，但今年半年來，死亡車禍已有11件、行人A1事故7件，要求市府應加強交通安全相關硬體及教育。記者萬于甄／翻攝
南市議員朱正軒今質詢指出，去年台南因大型車涉入的死亡車禍有19件、行人A1事故20件，但今年半年來，死亡車禍已有11件、行人A1事故7件，要求市府應加強交通安全相關硬體及教育。記者萬于甄／翻攝

台南近期發生不少交通死亡事故意外，部分與大型車內輪差及視野死角有關，南市議員朱正軒今質詢指出，去年台南因大型車涉入的死亡車禍有19件、行人A1（24小時內死亡）事故20件，但今年半年來，死亡車禍已有11件、行人A1事故7件，要求市府加強交通安全相關硬體及教育。市長黃偉哲則說，將「透過AI來減少A1」，會投入資源改善交通風險因子。

朱正軒認為，大型車除透過方向燈、提示音等來警示周邊用路人外，更應裝設輔助偵測設備，主動提示駕駛附近有其他用路人，且可參考日本做法，規範大型車在右轉時應減速或暫停，確認沒有機慢車或行人再繼續往前，杜絕視線死角產生的風險危害。

此外，上個月永康中正北路與王行路同樣發生一起死亡車禍，經相關單位會勘後，卻以設置測速照相因應，朱正軒也質疑，難道每次發生死亡車禍事故後，就是設置測速照相應付，市府應針對交通事故原因，加強相關硬體及教育。

黃偉哲表示，上任後，透過南市交通安全提升計畫，已逐年降低事故發生率，未來將「透過AI來減少A1」，利用AI輔助分析A1事故發生率較高的地點、事故發生原因等，精準投入資源改善交通風險因子。

交通局長王銘德說明，針對市轄公車將優先普及警示輔助系統，並加強宣導相關安全觀念，同時也會與監理所合作，從源頭加強大型車的警示輔助系統。警察局長廖宗山也強調，會持續加強宣導大車視線死角問題，提升用路人交通安全。

南市警察局為加強學生對內輪差、視野死角等的潛在交通危險認知，今年2月曾辦理宣導活動。圖／南市警察局提供
南市警察局為加強學生對內輪差、視野死角等的潛在交通危險認知，今年2月曾辦理宣導活動。圖／南市警察局提供

交通事故 車禍 風險

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