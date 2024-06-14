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改善交通開闢停車空間 台南永康鹽行廟埕市場將遷建
台南永康鹽行天后宮不僅是地方的信仰中心，廟埕聚集約6、70攤的攤商聚落，更是民眾日常採買的重要傳統市場，但因現有建物老舊，且攤商市場鄰近台1線，民眾停車空間不足，也容易影響交通；南市府預計新建市場，同時辦理都計變更，讓民眾有完善的消費購物空間。
都發局表示，鹽行天后宮前攤商聚落迄今已有50多年歷史，現址位於住宅區內，依照現行法規無法改建為市場使用，為打造更便利的日常購物環境，將由市場處規畫以鹽行社教文化會館後方公有地新建市場，並依遷建方案辦理都市計畫變更案。
都發局也提到，該市場預計遷移地點現為尚未開闢之公園用地，土地權屬均為市有及國有之公有地，後續將配合啟動都市計畫變更，經公開展覽程序後，會提送都委會審議；新建市場將擴大攤商使用空間，提升公共安全與購物消費空間，更會規畫停車空間，維持完善的交通環境。
市議員朱正軒表示，鹽行天后宮廟埕前民有市場已經相當老舊，且內部空間環境都有待改善，市府願意協助遷移、新建鹽行市場，樂觀其成，也期盼透過鹽行文化會館後方未開闢公園用地，增加市場腹地，改善原有市場消費環境及停車空間，並協助鹽行天后宮廟宇整建。
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