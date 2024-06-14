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嘉義縣造紙廠遺址華麗轉身 打造古樸造紙寮教育園區

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣竹崎鄉金獅造紙寮教育園區以造紙體驗及教育環境為設計原則，帶領孩童了解造紙過程及趣味。圖／農村發展及水土保持署提供
嘉義縣竹崎鄉金獅造紙寮教育園區以造紙體驗及教育環境為設計原則，帶領孩童了解造紙過程及趣味。圖／農村發展及水土保持署提供

嘉義縣竹崎鄉金獅村早期以製紙聞名，全盛時期有近50家紙廠，隨著工業發展被機械取代，陸續倒閉關門，僅存「林家造紙廠」遺址保留完整，社區攜手農業部農村發展及水土保持署，將承載一甲子歷史造紙寮遺址華麗轉身，打造全新造紙寮教育園區，今年獲建築園冶獎肯定。

金獅村長林炳煌說，全盛時期有多達近50家紙廠，隨著機械化發展相繼沒落，僅餘「林家造紙寮」遺址保存尚為完整，增設休憩廣場、摺紙裝置藝術等設施，將場域擴大造紙教育園區，重現昔時熱鬧造紙寮光景，還結合QR Code導覽體驗，介紹在地產業蛻變軌跡。

農村水保署南投分署長傅桂霖說，金獅造紙寮教育園區融入「舊物新生」設計理念，修舊石輾輪、泡竹石槽等既有造紙場域，也復舊可互動體驗的撈紙槽、堆紙平台等設施，新設摺紙牛休憩花架，打造打卡特色景點，提供社區未來教學導覽使用，兼顧文化傳承及環境韌性。

農村水保署長李鎮洋說，金獅社區造紙寮教育園區以新舊共融的設計手法，傳承傳統場域文化精神，同時也打造出適合居民及遊客活動休憩場域，有助於社區推動體驗旅遊發展產業空間，在新舊共融中激盪文化火花，邀大家一起走進金獅造紙聚落聽故事。

嘉義縣竹崎鄉金獅造紙寮教育園區既有石輾輪經修舊手法改造，也新設摺紙牛休憩花架，打造拍照打卡休憩特色景點。圖／農村發展及水土保持署提供
嘉義縣竹崎鄉金獅造紙寮教育園區既有石輾輪經修舊手法改造，也新設摺紙牛休憩花架，打造拍照打卡休憩特色景點。圖／農村發展及水土保持署提供
嘉義縣竹崎鄉造紙寮教育園區改善復舊場域、新舊共融，提供民眾完整的造紙體驗場域。圖／農村發展及水土保持署提供
嘉義縣竹崎鄉造紙寮教育園區改善復舊場域、新舊共融，提供民眾完整的造紙體驗場域。圖／農村發展及水土保持署提供

遺址

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