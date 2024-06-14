嘉義縣造紙廠遺址華麗轉身 打造古樸造紙寮教育園區

嘉義縣竹崎鄉金獅村早期以製紙聞名，全盛時期有近50家紙廠，隨著工業發展被機械取代，陸續倒閉關門，僅存「林家造紙廠」遺址保留完整，社區攜手農業部農村發展及水土保持署，將承載一甲子歷史造紙寮遺址華麗轉身，打造全新造紙寮教育園區，今年獲建築園冶獎肯定。

金獅村長林炳煌說，全盛時期有多達近50家紙廠，隨著機械化發展相繼沒落，僅餘「林家造紙寮」遺址保存尚為完整，增設休憩廣場、摺紙裝置藝術等設施，將場域擴大造紙教育園區，重現昔時熱鬧造紙寮光景，還結合QR Code導覽體驗，介紹在地產業蛻變軌跡。

農村水保署南投分署長傅桂霖說，金獅造紙寮教育園區融入「舊物新生」設計理念，修舊石輾輪、泡竹石槽等既有造紙場域，也復舊可互動體驗的撈紙槽、堆紙平台等設施，新設摺紙牛休憩花架，打造打卡特色景點，提供社區未來教學導覽使用，兼顧文化傳承及環境韌性。