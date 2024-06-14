嘉市鐵路高架最後土建工程車輛基地決標 通車延後議員指影響地方發展

鐵道局執行嘉市鐵路高架化工程，含嘉義站、嘉北站及北回歸線等共3座車站，原訂2025年底完工，最後土木營建工程水上鄉車輛基地，上周終於決標，工期長達1400天，預定2028年完工，通車期程延後3年，市區3座陸橋拆除及地下道填平跟著延後；市府交通處希望鐵道局加快施工；議員說，完工通車期程延後3年，嚴重影響地方經濟發展。

位在水上鄉北回區的車輛調度基地，農地及部分地上物工廠3年前徵收，地主抗爭補償費低，風波平息後，又碰上營建工程建材漲價、缺工，增加預算，總預算增到70億餘元，工程延遲到上周才決標，由根基營造得標，工期長達1400天，車輛調度基地未完工，火車無法上高架橋，確定通車期程延後。

鐵道局中部工程分局說，Ｃ603標水上車輛調度基地工程，是鐵路高架及車站改建的最後一標土木營建工程，完工通車期程調整，併同車站開挖到的轉車台遺構古蹟文資規劃設計，一併整體檢討，報交通部調整完工期程。

議員張秀華說，鐵路高架工程由鐵道局施工，完工通車期程延後3年，嚴重影響地方經濟發展，市區3座陸橋拆除及地下道填平跟著延後，國民黨團會支持市府繼續爭取中央全額負擔鐵路高架工程款，配合鐵路高架都市計畫縫合腳步不能停。

市府交通處表示，水上車輛調度基地位在水上鄉，施工期間不影響市區交通，工期長達3年，市區3座陸橋拆除及地下道填平工程，跟著調整延後，都市計畫縫合作業進度不受影響，繼續進行。