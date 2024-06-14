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台南關公、媽祖「合婚」爭議餘波盪漾 宗教學者：國法難論信仰

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引發爭議。記者周宗禎／翻攝臉書
台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引發爭議。記者周宗禎／翻攝臉書

台南私人神壇「玉旨武玄壇」日前前往「北汕尾鹿耳門天后宮」參香，文宣關公、媽祖「合婚」用詞引發爭議，餘波盪漾，議員質詢後，台南市府將介入；嘉義南華大學宗教學研究所助理教授羅涼萍說，台灣宗教發展興盛自由，神明合婚對信眾是宗教神秘經驗，神壇、宮廟雙方講清楚，但事件未平息，國法難斷宗教信仰。

羅涼萍說，神明合婚存在民間道教信仰，道教多神論，與基督教一神論信仰不同，道教關聖帝君輪值玉皇上帝，對參香合婚的台南私人神壇玉旨武玄壇信眾而言，關聖帝君合婚媽祖分靈，是宗教信仰的神秘經驗，但玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母，因涉及冠夫姓兩性平權議題，引起外界批評。

羅涼萍表示，台南私人神壇玉旨武玄壇是前往北汕尾鹿耳門天后宮參香，合婚事件發生爭議後，神壇、宮廟雙方說清楚講明白，後續引發市府要動用法律介入，對無道教信仰民眾，合婚及神明冠夫姓，認為不合理，事件還未平息，所謂「清官難斷家務事」，國法難斷宗教信仰。

台南玉旨武玄壇和鹿耳門天后宮的合婚爭議，成為網路熱門話題；相較安南區大廟鹿耳門天后宮，位於仁德區的玉旨武玄壇是私人神壇。合婚爭議事關媽祖及關聖帝君，雙方信徒燃起怒火；台南市府指稱，稽查發現神壇未立案，將追查是否逃漏稅。另有議員質詢，媽祖、關聖帝君信徒很不開心，應維護台南廟宇聲譽；民政局長姜淋煌答詢說，南市未立案宗教場所約兩、三千家，會依法持續輔導。

台南 武玄壇 鹿耳門天后宮

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