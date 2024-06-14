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神明合婚？ 台南仁德武玄壇未立案
台南號稱眾神之都，仁德區玉旨武玄壇近日會香鹿耳門天后宮，大肆宣傳關公、媽祖「合婚大囍」引發爭議，市府昨指，稽查發現神壇並未立案，將追查是否逃漏稅。另有議員質詢表示，媽祖、關聖帝君信徒很不開心，應維護台南廟宇的聲譽，民政局長姜淋煌答詢說，南市未立案宗教場所約2、3千家，會依法持續輔導。
民政局表示，仁德武玄壇為未立案宗教場所，日前勘查，發現神壇所在是登記立案的工廠，內部有機具設備，部分增建物屬違建，但現場則訂有法事收費價目表，將移請稅務單位查處是否有逃漏稅。
市議員邱昭勝質詢說，這座私設神壇顯然炒作聲量過頭，被爆出收費，但寺廟未登記立案就不能開收據，希望整起風波盡快落幕，不然信徒不愉快。
「不同神系神明是合祠不是合婚，此案已違反傳統」，姜淋煌說，台南市合法登記寺廟1600多家，未立案宗教場所約2、3千家，市府訂有未立案宗教場所輔導要點作為執行依據，若噪音汙染、占用道路、建築物違規使用等會依法查處，輔導與查察雙管齊下。
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