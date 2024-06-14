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嘉義太保港尾養雞場、雲林斗六儲能場 鄰民宅惹怨

聯合報／ 記者黃于凡陳雅玲／連線報導
嘉義縣太保市港尾里1處養雞場歇業多年，被收購擬擴建，地方居民不滿，昨到縣府拉布條抗議，並遞交陳情書。記者黃于凡／攝影
嘉義縣太保市港尾里1處養雞場歇業多年，被收購擬擴建，地方居民不滿，昨到縣府拉布條抗議，並遞交陳情書。記者黃于凡／攝影

嘉義縣太保市港尾里一處歇業養雞場，被收購後擬再擴建，數十名里民昨到縣府陳情應依法重新申請畜牧登記證。縣府表示，此案屬合法興建，但會修正自治條例讓擴建、整建定義更明確。另雲林斗六市4月有綠能業者興建儲能場，至動工居民才得知，昨有議員質疑安全性；縣府表示，儲能場為中央管理，但會加強相關救災訓練。

太保市代林淑勉、港尾反雞舍自救會長黃周林說，畜牧場距最近1戶僅100多公尺，居民聞屎味10多年，檢舉後歇業多年，兩年前新業者接手剷平重建，面積竟增3倍、雞隻從2萬隻增至9萬隻，應算新場，盼縣府退回建照，多名縣議員質詢時也呼籲修法補漏洞。

陳情民眾昨天高舉「我要台積電，不要養雞電」等看板，向農業處長許彰敏遞交陳情書，之後轉往縣議會陳情。

農業處指養雞場於2008年核准登記，新設畜牧場管理自治條例於2016年施行，業者在原場址範圍內申請容許使用，非屬自治條例定義的新設置畜牧場。許彰敏說，民眾反映自治條例對畜牧場增擴建或改建等定義不明確，正研議修法，會在下次臨時會提出。

另有綠能公司擬在雲林斗六工業區一家不鏽鋼公司內興建儲能場，居民至動工才得知，批近年因電池造成的火災時有耳聞，儲能場距民宅僅一條馬路，叫人怎麼不憂心。陳永修、李明哲、陳 芳盈等縣議員連日來質詢時也批設置案未公開透明。

縣府建設處表示，儲能場屬經濟部管轄，業者申請不需經過地方政府同意。消防局指儲能場不能設在室內、屋頂，外牆與住宅須距離30公尺以上，但不需要消防單位審查及會勘，消防設備及規畫都不在消防局權責，但消防局會加強同仁相關救災訓練。

台積電 斗六 李明哲 牧場 自救會 議員

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