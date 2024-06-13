南市橄欖球場4千萬整修疑有弊 體育局：已送政風處調查

台南市立橄欖球場為全國唯一橄欖球場標準場地，台南市議員蔡宗豪今天質詢指整修工程疑點重重，驗收3天後球場卻發現非常多石頭，為何會出現驗收不實狀況？更讓外界質疑，明明是4千萬元的標案，卻流標3次，最後以3100萬元減項決標，然後再用二備金追加900萬元，這是「變相綁標」嗎？市長黃偉哲表示，這是他覺得很痛的地方，需要徹查，驗收完成還有保固，如果被認定有瑕疵，施工單位要負責。

體育局長陳良乾表示，有關整修工程皆依採購法相關規定辦理招標、施工及驗收，針對議員所指不足部分，體育局虛心接受，為更優化場地，後續將盤點尚需改善設施，爭取經費進行改善。

蔡宗豪指出，台南市之前為了迎接全運會，進行橄欖球場和足球場整修，當時議員李中岑在2022年10月9日工程驗收完畢後3天，10月12日現勘卻發現球場出現很多石頭，他持續追查下去，發現疑點為何花費數千萬元的橄欖球場，工程品質會這麼差？

蔡宗豪說，驗收不實已是不爭事實，回溯這整起工程他發現從2022年7月29日起到9月26日，因無廠商投標或是投標廠商未達3家，而3度流標，一直到同年10月11日減項招標才以3100萬元決標，沒想到，到了年底，居然又用第二預備金追加900萬元的預算。

蔡宗豪質疑說，這是否是變相綁標？體育局已主動將全案移送政風處調查。

體育局表示，市立橄欖球場自民國1970年興建竣工使用迄今已逾40年，球場老舊，去年藉由承辦2023年全國運動會之契機，向體育署爭取經費整建本場。主要項目整修包含：球場看台、室內空間、新闢球員休息室、草坪及噴灌系統、消防設備等。

體育局表示，本工程皆依採購法相關程序及規定辦理，已於全運會賽前完工驗收，提供比賽使用。去年全運會期間，共有8個縣市代表球隊進行17場賽事。在賽程中未有任何球員因場地設備問題導致受傷，足見工程已符場地標準，且設備完善。對於可在全國唯一橄欖球標準場地進行比賽，各縣市代表隊也表示感到滿意。

另外，有關全運會期間因賽事造成草皮負擔，體育局表示，已在今年初將場地重新進行整理，目前場地草皮已經復原。