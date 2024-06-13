台南國際芒果節22日登場 產地直送訂購通路開賣

台南市政府農業局今天發布新聞稿表示，台南國際芒果節6月22日到7月13日登場，「台南芒果產地直送訂購通路」也即刻開賣。

台南芒果進入盛產季，農業部農糧署與南市府等在台北市舉行記者會行銷，農糧署副署長姚志旺表示，台灣芒果品質優良，深受消費者喜愛，也是外銷旗艦果品，愛文芒果外銷日本及南韓等，金煌芒果以香港、澳門和東南亞為主。

南市府說，每年6月到7月是台灣芒果產季，10多種常見品種包括愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒及金煌等，而台南是台灣最大芒果產區，芒果禮盒卻多是單一品種，今年推季節限定、綜合性「台南芒果寶盒」。

此外，南市府表示，台南市農產運銷股份有限公司力推「安心標章」溯源賣家，消費更有保障。