台南國際芒果節22日登場 產地直送訂購通路開賣
台南市政府農業局今天發布新聞稿表示，台南國際芒果節6月22日到7月13日登場，「台南芒果產地直送訂購通路」也即刻開賣。
台南芒果進入盛產季，農業部農糧署與南市府等在台北市舉行記者會行銷，農糧署副署長姚志旺表示，台灣芒果品質優良，深受消費者喜愛，也是外銷旗艦果品，愛文芒果外銷日本及南韓等，金煌芒果以香港、澳門和東南亞為主。
南市府說，每年6月到7月是台灣芒果產季，10多種常見品種包括愛文、西施、海頓、烏香、萬清香、玉文、蜜芒及金煌等，而台南是台灣最大芒果產區，芒果禮盒卻多是單一品種，今年推季節限定、綜合性「台南芒果寶盒」。
此外，南市府表示，台南市農產運銷股份有限公司力推「安心標章」溯源賣家，消費更有保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言