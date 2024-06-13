快訊

指馬英九、蔡英文都提過「兩岸互不隸屬」 賴總統：講的是事實也沒挑釁意思

1縣市大雨特報下到晚上 氣象署示警「4地」周五恐飆逾36度

播下善的種子 嘉邑行善團贈500繪本給雲林國中小

中央社／ 雲林縣13日電

嘉義市嘉邑行善團在全台造橋鋪路，邁入60年之際，將所有菁華彙集成冊，以深入淺出方式出版「咱歡喜來行善－造橋傳善的故事」繪本，今天捐贈500本給雲林，盼在國中小學子心中種下善的種子。

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志、常務理事黃敏修等人今天到雲林縣府，贈送500本繪本給雲林縣國中小學子，縣長張麗善代為受贈。

張麗善表示，嘉邑行善團從1965年成立至今，在全台造橋鋪路、施棺濟貧等社會福利，背後有許多人出錢出力共同達成目標；根據統計，光在雲林縣搭建175座橋梁，讓居民有條安全回家的路，也讓地方交通更為便捷。

張麗善說，民眾可透過繪本了解行善團志工們無怨無悔付出，孩童則可從繪本中，學習善的形成與循環。

徐文志指出，嘉邑行善團多年來結合群眾力量，在全台造福社會，近年也致力於教育事業，為弱勢學子提供助學金，協助他們完成學業，在嘉邑行善團邁入60年之際，以深入淺出方式，介紹行善團的歷史、理念及活動事蹟。

張麗善與徐文志希望，藉由捐贈繪本鼓勵孩童閱讀，豐富學生心靈視野，並也讓善的循環一代接一代，進而投入行善行列。

張麗善 繪本 雲林

延伸閱讀

國土計畫爭議不休 張麗善：比照屏東畫設農一、農二

海峽論壇召開在即 張麗善「登陸3天計畫」公開、盼雲林文旦銷陸

國土計畫法地方反彈 內政部拜會張麗善稱農民權益不變

國土計畫屏東農1面積大減、雲林卻增 張麗善質疑特別通融某些縣市

相關新聞

米其林指南6月新入選 台南50年小吃「阿輝黑輪」入榜

國際美食評鑑雜誌「米其林指南」昨天公布6月新入選餐廳，台南共2家美食店家上榜，分別是位於東區的「毛蔬」包含創意亞洲蔬食料...

台南武玄壇關公、媽祖「合婚」聲明又起爭議 同名律師事務所：未受委任

台南玉旨武玄壇宣布關公、媽祖「合婚大囍」，媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來多方撻伐。武玄壇雖事發後發文致歉，...

儲能場成未爆彈？地方憂無法可管致災恐「長時間作戰」

因應再生能源，國內儲能業者加速布局，近年國內外發生多起儲能場鋰電池火警，消防安全引起重視，雲林縣斗六市四月有綠能業者興建...

嘉義縣養雞場擴建惹民怨 居民：要台積電、不要養雞電

嘉義縣太保市港尾里一處養雞場將擴建，數十名里民今天集結抗議，高舉「我要台積電，不要養雞電」等看板，質疑業者購買歇業養雞場...

雲林縣憂國土計畫影響發展 農業部：農民既有權益不受影響

國土計畫法明年將上路，雲林縣地方對於農1、農2劃設面積仍有疑慮，認為國土計畫將會嚴重限制雲林縣的發展，農業部表示，劃設為...

雲林議員質詢鋰電池火警 消防局：無法靠水是大挑戰

1輛特斯拉6日從國道1號虎尾段墜落邊坡起火，雲林消防局待電池降溫圍簡易蓄水池才順利滅火；國民黨縣議員李明哲今天質詢消防局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。