播下善的種子 嘉邑行善團贈500繪本給雲林國中小

嘉義市嘉邑行善團在全台造橋鋪路，邁入60年之際，將所有菁華彙集成冊，以深入淺出方式出版「咱歡喜來行善－造橋傳善的故事」繪本，今天捐贈500本給雲林，盼在國中小學子心中種下善的種子。

嘉義市嘉邑行善團理事長徐文志、常務理事黃敏修等人今天到雲林縣府，贈送500本繪本給雲林縣國中小學子，縣長張麗善代為受贈。

張麗善表示，嘉邑行善團從1965年成立至今，在全台造橋鋪路、施棺濟貧等社會福利，背後有許多人出錢出力共同達成目標；根據統計，光在雲林縣搭建175座橋梁，讓居民有條安全回家的路，也讓地方交通更為便捷。

張麗善說，民眾可透過繪本了解行善團志工們無怨無悔付出，孩童則可從繪本中，學習善的形成與循環。

徐文志指出，嘉邑行善團多年來結合群眾力量，在全台造福社會，近年也致力於教育事業，為弱勢學子提供助學金，協助他們完成學業，在嘉邑行善團邁入60年之際，以深入淺出方式，介紹行善團的歷史、理念及活動事蹟。

張麗善與徐文志希望，藉由捐贈繪本鼓勵孩童閱讀，豐富學生心靈視野，並也讓善的循環一代接一代，進而投入行善行列。