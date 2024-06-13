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米其林指南6月新入選 台南50年小吃「阿輝黑輪」入榜

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
阿輝黑輪的糯米腸軟糯可口、帶花生香，包裹著肥而不膩的香腸。圖／台南市觀旅局提供
阿輝黑輪的糯米腸軟糯可口、帶花生香，包裹著肥而不膩的香腸。圖／台南市觀旅局提供

國際美食評鑑雜誌「米其林指南」昨天公布6月新入選餐廳，台南共2家美食店家上榜，分別是位於東區的「毛蔬」包含創意亞洲蔬食料理，以及南區的「阿輝黑輪」，是在地經營近50年的小吃點心，台南好味道充分獲國際肯定，邀請國內外遊客來台南旅遊，品嘗豐富多樣的台南美食。

台南市觀光旅遊局林國華局長表示，6月2家新入選店家，位於東區的「毛蔬」，由在地餐飲集團「豐舟國際餐飲集團」開設，主打蔬食亞洲料理，推廣健康飲食文化，選用天然原型食物，融合亞洲各地風味，如南洋沙嗲、川味花椒、韓式泡菜等，米其林評審特別提及「塔香脆腸」，杏鮑菇透過手撕、成串、川燙與煎烤等工法，以繁複程序製作出仿真的脆腸口感，再用獨家醬料爆炒，鹹香滋味連葷食者也深受吸引。

南區的「阿輝黑輪」在地經營近50年，各式小吃價格實惠，受本地人及遊客歡迎，每到下午時刻店內總是滿滿人潮，特別推薦炸黑輪，外皮帶點酥脆、口感彈牙，而關東煮的黑輪煮到軟糯且吸附飽滿湯汁，吃起來更為鮮甜，此外大腸包小腸也值得一試，糯米腸軟糯可口、帶花生香，包裹著肥而不膩的香腸，口感豐富且帶濃郁碳香味。

台南市長黃偉哲表示，繼今年1月至5月台南7家美食店家入選，6月份「米其林指南」新入選名單再增2家，至目前累積35家必比登推介、28家入選餐廳，共63家入榜。是美食業者們的努力不懈，成就台南「美食之都」美名，相信美食推薦名單會持續增加，挖掘出各式各樣的美味，也歡迎國內外遊客到訪台南，循著米其林指南的腳步，吃遍台南。

毛蔬主打蔬食亞洲料理。圖／毛蔬提供
毛蔬主打蔬食亞洲料理。圖／毛蔬提供
毛蔬選用天然原型食物，融合亞洲各地風味。圖／毛蔬提供
毛蔬選用天然原型食物，融合亞洲各地風味。圖／毛蔬提供
阿輝黑輪的關東煮黑輪煮到軟糯且吸附飽滿湯汁，吃起來更為鮮甜。圖／台南市觀旅局提供
阿輝黑輪的關東煮黑輪煮到軟糯且吸附飽滿湯汁，吃起來更為鮮甜。圖／台南市觀旅局提供

必比登 米其林 美食

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