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雲林議員質詢鋰電池火警 消防局：無法靠水是大挑戰

中央社／ 雲林縣13日電
6日一台特斯拉撞斷高速公路護欄，車子解體斷成兩截並起火，雲林縣議員李明哲今天質詢消防局關注鋰電池火警。本報資料照片
6日一台特斯拉撞斷高速公路護欄，車子解體斷成兩截並起火，雲林縣議員李明哲今天質詢消防局關注鋰電池火警。本報資料照片

1輛特斯拉6日從國道1號虎尾段墜落邊坡起火，雲林消防局待電池降溫圍簡易蓄水池才順利滅火；國民黨縣議員李明哲今天質詢消防局關注鋰電池火警，消防局答覆，新型電池火災控制無法靠水，將是一大挑戰。

根據雲林縣消防局統計資料顯示，民國109年曾有電動機車充電中起火、今年2月25日電動自行車充電中起火，以及6日特斯拉墜落國道邊坡起火案。

李明哲今天在議會總質詢時，針對鋰電池滅火，以及因應新科技消防單位的防災設備是否足夠及更新提出質詢。

此外，國民黨縣議員陳永修日前也針對，某綠能公司要在斗六工業區建儲能廠，地方擔憂儲能場將成消防安全隱憂。

雲林縣消防局長林文山答覆，鋰電池是禁水性，用水無法熄滅，所以特斯拉車禍一開始火勢很大，現場人員待電池降溫後，圍簡易蓄水池後才順利滅火；目前也沒有藥劑可以滅火，依「提升儲能系統消防安全管理指引」先前添購防火毯。

關於儲能廠部分，林文山說，中央電業法目前沒有訂定相關法令規定，加上儲能廠不能設在室內及屋頂，不適用消防法、建築法，所以無須消防單位審查及會勘。

林文山坦言，雲林尚未碰到儲能廠火災問題，根據近年國內外多起儲能廠火災經驗，須「長時間作戰」，且無法靠水或防火毯就能控制火勢，未來發生狀況將是一大挑戰。

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