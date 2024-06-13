一站一故事 「阿里山林鐵全線紀行」攝影書19日發表

阿里山林鐵及文資處歷時3年新建完成42號隧道工程，林鐵即將全線通車，為此出版「2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行」攝影書19日發表，引領讀者認識林鐵車站、路線和周遭故事。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處今天發布新聞稿表示，19日上午將在台北市林業及自然保育署國際會議廳舉行「2421m的迴聲—阿里山林鐵全線紀行」攝影書發表會。

阿里山林鐵及文資處說，本書作者吳明翰自2018年林鐵及文資處成軍起便於林鐵任職，以有溫度的鏡頭和田野累積的點點滴滴，書寫、拍攝阿里山林鐵。

翻開書頁，就像踏上一趟漫遊，一站一故事之間，不知不覺隨作者走過長78公里、海拔高差2421公尺的路線。透過精彩攝影作品和簡練文字，不僅認識沿途各具風情的車站、攀登陡坡的經典線形，更感受居民和鐵道相呼應的生活節奏。

車站故事之外，另外穿插7個林鐵故事，讓讀者細細體會蒸汽火車文資等級修復的艱難，以及職人守護一條鐵道的用心。無論阿里山是他鄉或故鄉，有一群人在這條鐵道上日夜生活、打拚著。

阿里山林鐵及文資處表示，7月3日起可於政府出版品展售門市（國家書店、五南文化廣場）、北門車站、竹崎車站、阿里山車站和林鐵及文資處官方臉書粉絲專頁購書。並同步推出英、日文版，向國際鐵道、山林的愛好者推廣阿里山林鐵之美。