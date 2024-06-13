台南愛文芒果銷新加坡 米其林一星餐廳吃得到
台南芒果產季到，南市府持續開闢外銷通路，繼去年行銷新加坡取得不錯評價，今年數量再翻倍，首批約700多箱近4噸的愛文芒果裝櫃渡海銷往新加坡，將在唐吉軻德超市、網購通路及米其林一星的莆田餐廳販售，碩大鮮紅的愛文芒果，業者表示單顆價格約10元新幣（台幣約240元），台南市長黃偉哲今天下午到位於南化的出口包裝場視察，大讚水果品質。
台南市芒果種植面積約6864公頃，占全台5成左右，總產量預估為6萬1900噸，南化、楠西、玉井、左鎮、大內、官田等地為主要產區，目前愛文芒果正進入產季，像南化農會就剛啟動共同運銷，總幹事溫進添說，芒果外銷有助於提升農產品價值及農民栽培技術精進，對國內市場銷售也有幫助，今年預估減產3成，但因雨水充足，果實較往年大顆。
台南市長黃偉哲說，全台每2顆芒果就有1顆來自台南，近年開展日、韓等外銷市場，去年也首度在新加坡上架，今年銷量跟通路都增加，讓更多新加坡消費者能品嘗到優質的台南芒果，建立台南農產品品牌形象。
業者表示，今年鳳梨銷往新加坡評價很高，單顆鳳梨賣到8塊新幣（約台幣191元），首批銷往新加坡的愛文芒果共有700多箱，除了15家唐吉軻德超市，還有線上網購通路，另外就是米其林一星的莆田餐廳，預估單顆售價可賣到10元新幣，與泰國芒果3顆5元新幣相比，做出品牌差異化，隨著產期不同，包括西施、金煌等品種將陸續出口。
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