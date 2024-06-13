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嘉市嘉美館長陳佳琦接任 持續提升嘉美館能量

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市市立美術館新任館長陳佳琦致詞。圖／嘉義市政府提供
嘉義市市立美術館新任館長陳佳琦致詞。圖／嘉義市政府提供

嘉義市立美術館新任館長由視覺藝術與攝影史研究者陳佳琦博士接任，今天上午於美術館4樓文化沙龍舉行就任典禮，市長黃敏惠期許新任館長陳佳琦透過豐富的藝術專業涵養與實務經驗，將民間藝文界的新活水引入，帶動美術館的新觀念、新思維，為更好生活的永續城市努力。

黃敏惠表示，嘉美館在2020年10月開館，是地方藝術史建構及城市文化發展重要場域，感謝文化局副局長林金龍代理館長期間帶領美術館同仁堅守崗位，為嘉義市文化生活帶來無限精采。

黃敏惠表示，新館長陳佳琦兼具展覽策劃、文物典藏研究、博物館評鑑以及影像競賽評審等工作資歷，在學術研究與藝術行政都具一定經驗與專業，借重她的長才，必能與美術館同仁齊心努力，發揮更多創意，強化文化資源整合與行銷。

館長陳佳琦表示，期許未來能夠繼續提升嘉美館的能量，延續既有的美術史、當代跨域與在地性這三條主軸，深化議題並拓寬視野；同時，嘉美館也必須與各地城市美術館保持聯繫與合作，但也應保有自身獨特性，繼續成為一座擁有地方主體性、保持當代開放性的城市美術館。

陳佳琦是成功大學藝術研究所碩士及台灣文學研究所博士，嫻熟台灣藝術、歷史、文學、及紀錄片研究，曾任大學博士後研究員、兼任助理教授以及博物館館員等職，專長於藝術評論和寫作，長期關注台灣影像與文學之跨文化研究，近年則專注攝影史考掘。

義市市立美術館新任館長陳佳琦今天就任，左起人事處處長蔡景丞、文化局局長盧怡君、副市長林瑞彥、嘉義市長黃敏惠、新任館長陳佳琦、代理館長林金龍及教育處處長郭添財。圖／嘉義市政府提供
義市市立美術館新任館長陳佳琦今天就任，左起人事處處長蔡景丞、文化局局長盧怡君、副市長林瑞彥、嘉義市長黃敏惠、新任館長陳佳琦、代理館長林金龍及教育處處長郭添財。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）主持嘉義市立美術館新任館長陳佳琦主持布達典禮。圖／嘉義市政府提供
嘉義市長黃敏惠（左）主持嘉義市立美術館新任館長陳佳琦主持布達典禮。圖／嘉義市政府提供

嘉義 美術館 館長 黃敏惠

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