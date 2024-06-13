畢業典禮傳溫馨 志工媽媽創作專屬畢業歌

嘉義市立幸福幼兒園志工媽媽平常協助學校導護、講故事、噴酒精消毒等，如今幼童畢業了，志工媽媽再創作專屬幸福幼兒園的畢業歌曲「畢業幸福」；幸福幼兒園長李鸝珍說，這是今年最溫馨的畢業禮物。

園長李鸝珍說，以往畢業典禮園方都會挑選適合畢業場合的歌曲當作畢業歌，並沒有專屬的歌曲，今年志工媽媽中有名家長是音樂老師，她的小孩也是畢業生，因為有參與學校許多活動、課程，就將孩子在校園生活點點滴滴寫入歌詞當中，旋律十分溫馨，將作為今年6月21日畢業典禮歌曲，這也是今年3個班86名畢業生最溫馨的畢業禮物。

李鸝珍表示，平均每天有10多名志工媽媽家長幫忙協助孩子們上學入校的安全導護、噴酒精量體溫、整理圖書室的故事書、讓孩子借閱、講故事、還以戲劇的方式表演讓孩子知道節日的由來。

盧姓家長表示，有家長的小寶貝，剛好是這一屆的畢業生，想送個特別的禮物，突然有個想法，不如寫首歌，不僅送給自己的寶貝，也可以延續下去，送給未來每位從幸福畢業的孩子們，而且還是量身打造專屬幸福幼兒園。志工媽媽們都覺得這個想法很有意義，因此就開始著手創作，創作完成了專屬幸福幼兒園的畢業歌曲，真的是很令人感動。

「畢業幸福」歌詞紀錄著，孩子們在幸福幼兒園的點點滴滴，從開始的陌生、害怕，到後來的笑咪咪、開心來上學；從幼小中大，一路以來的學習記憶，人生中最開始的學習起點，就是「幸福」幼兒園。帶著大家滿滿的祝福、回憶，未來即使上了小學，甚至長大成人後，都有一首自己專屬的回憶歌，一首充滿幸福幼兒園回憶的「幸福畢業」。