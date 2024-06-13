嘉義縣養雞場擴建惹民怨 居民：要台積電、不要養雞電

嘉義縣太保市港尾里一處養雞場將擴建，數十名里民今天集結抗議，高舉「我要台積電，不要養雞電」等看板，質疑業者購買歇業養雞場擴建，要求依新的自治條例申請畜牧登記證。農業處表示，業者合法申請，將逐步修法完整規範，下次臨時會提出審查。

農業處表示，嘉義縣畜牧新設置畜牧場管理自治條例2016年施行，該養雞場2008年4月16日核准登記，業者在原畜牧場場址範圍內申請容許使用，由非開放式雞舍重建為密閉水簾式雞舍，非屬自治條例定義新設置畜牧場，因此無須重新檢討距離。

自救會會長黃周林說，畜牧場在港尾里西南邊，是居民必經要道，距離大部分住家不到300公尺，最近一戶更只有100多公尺，吹南風瀰漫臭味，聞雞屎味10多年苦不堪言，經抗議、檢舉後，歇業多年，2年前將土地及畜牧登記證轉手賣給新業者。

市民代表林淑勉說，原畜牧場2008年興建，新業者接手後全都剷平，再重建新畜牧場，4500平方公尺變成1萬7000平方公尺，面積增加3倍，飼養數量還從2萬隻增加至9萬隻，應符合新的自治條例規範，重新申請畜牧登記證，盼縣府退回建照。

議員何子凡說，業者高價收購畜牧場，就可不受新法規範，應趕快修法補漏洞，盼修法後勿再出現漏洞。議員王啟澧說，自治條例公布後，地方面臨許多難題，新法無法涵蓋全部問題，呼籲縣府檢討修正自治條例，改善不合時宜之處。

農業處長許彰敏說，民眾反應自治條例「新設置畜牧場」、「畜牧場增（擴）建、改建」定義不明確，目前正研議修法，使文字內容更加精準，從源頭解決問題，避免爭議事件發生，新法需分階段修法，將在下次臨時會提出。