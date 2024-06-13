麻煩大了！台南武玄壇「合婚」風波未完 被查違章、逃漏稅

台南玉旨武玄壇宣稱關公、媽祖「合婚大囍」，並將媽祖「天上聖母」冠夫姓成「天上關聖母」，引來撻伐和爭議，台南市議會市政總質詢，市議員邱昭勝關切事件發展，民政局長姜淋煌表示，神明不同神系是合祠不是合婚，違反宗教的傳統， 今天只是搏聲量，後遺症包括被檢舉違章，也有收費逃漏稅問題，市府接到檢舉已前往調查。

武玄壇雖事發後發文致歉，昨晚卻張貼公告稱若繼續針對合法宗教信仰惡意攻擊、謾罵，將委托「捷泰法律聯合事務所」蒐集證據採取法律行動追究。聲明一出，「捷泰法務事務所」昨天深夜卻在臉書聲明「從未接受武玄壇委任」。

台南市議員邱昭勝是安南區中洲寮保安宮前主委，他指出，該私壇被爆出有收費標準，會有斂財的感覺，一般到寺廟參拜都是隨緣，顯炒作聲量炒過頭；沒有寺廟登記就不能開收據，每尊神明都有每尊神的神格，拜的信仰不一樣，安南區有保生大帝、王爺、媽祖，不能分神格大小，彼此尊重。

民政局長姜淋煌表示，神明不同神系是合祠不是合婚，違反宗教的傳統， 今天造成新聞只是聲量有夠，後遺症包括被檢舉違章，也有收費又有逃漏稅問題，「個人造孽個人擔」，也不把神明這點對鹿耳門天后宮不公平，人要聯婚也要雙方同意。

姜淋煌說，該私壇可能是用媽祖婆和大道公的故事，媽祖婆和關聖帝君年代差上千歲，這樣操作不宜，且還冠夫姓，現在有後遺症被檢舉違章還有收費，造成日後自己很多的困擾 ，希望宗教信仰，寺廟要有教化禮俗的責任，不要有突造成後遺症。

邱昭勝說，新聞吵這麼多天，因安南區民和媽祖宮關係都很好，所以在議會提出共同關心，會再和民政局討論如何把風波很快落幕，不然信徒也會不愉快。

民政局說，該神壇為未立案的宗教場所，仁德區公所已於11日下午會同里長及警察單位前往勘查，該地址為營業中登記立案工廠，且內部有機具設備，建築物增建部分屬違建，將請區公所予以查報，另初步勘查現場訂有法事收費價目表，後續將移請稅務單位查處是否有逃漏稅情事。

民政局指出，仁德區私人神壇前往鹿耳門天后宮參香活動引發各界關心，民政局表示憲法保障宗教自由，政府向來尊重宗教信仰文化，本次私人神壇進香引發的爭議，屬寺廟間的私人事務，仍呼籲各方應互相尊重，共同維持良好宗教文化。也會前往輔導該私壇合法登記。