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台南武玄壇爭議不斷 市府：將查報違建、移請稅務單位查稅

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南武玄壇爭議不斷，南市府將查報違建，移請稅務單位查稅。圖／台南市政府民政局提供
台南武玄壇爭議不斷，南市府將查報違建，移請稅務單位查稅。圖／台南市政府民政局提供

台南武玄壇爭議不斷，台南市政府民政局上午聲明，仁德區私人神壇「進香爭議」，民政局呼籲尊重宗教信仰，持續加強輔導未立案宗教場所。

民政局表示，日前仁德區私人神壇前往鹿耳門天后宮參香活動引發各界關心，憲法保障宗教自由，政府向來尊重宗教信仰文化，本次私人神壇進香引發爭議，屬寺廟間私人事務，仍呼籲各方應互相尊重，共同維持良好宗教文化。

民政局表示，該神壇為未立案宗教場所，仁德區公所已於11日下午會同里長及警察單位前往勘查，該地址為營業中登記立案工廠，且內部有機具設備，建築物增建部分屬違建，將請區公所查報，另初步勘查現場訂有法事收費價目表，後續將移請稅務單位查處是否有逃漏稅。

民政局宗教禮俗科表示，為有效控管未立案宗教場所、輔導正常發展及加強公共安全，民政局訂有「台南市未立案宗教場所輔導要點」作為執行依據。如發生噪音汙染、空氣汙染、占用道路或防火巷、建築物違規使用或搭蓋違建等違法情事，經區公所訪查或民眾檢舉，即由各目的事業主管機關依法查處，輔導與查察雙管齊下，維護居民公共安全並保有良好宗教文化。

信仰 台南 武玄壇 違建

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