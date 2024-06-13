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雨下對地方！嘉義水情穩定 仁義潭、蘭潭水庫蓄水率回升到7成

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
仁義潭隨著雨量八掌溪水不斷挹注，水位回升，蓄水率超過蘭潭。記者魯永明／攝影
仁義潭隨著雨量八掌溪水不斷挹注，水位回升，蓄水率超過蘭潭。記者魯永明／攝影

氣象署上午針對雲林以南地區6縣市發布大雨特報，上月至今嘉義縣山區累計逾200毫米雨量，水利署南區分署監測水庫統計，仁義潭蘭潭合計蓄水2544.57萬噸，蓄水率逾70%，仁義潭蓄水率超過蘭潭，水情穩定。

嘉義氣象站說，梅雨鋒面已經北移，梅雨期結束，現在降雨是西南風帶來的水氣，天氣不穩定，氣象署上午針對雲林以南地區6縣市發布大雨特報，中南部沿岸一早就有旺盛的雷雨發展、移入，短時雨勢還不小。嘉義清晨降雨，連日山區大雨，部分道路中斷，但雨量對水庫進帳豐。

水公司五區管理處枯水期為清淤仁義潭，將水引進蘭潭，讓仁義潭水位降到最低只有17%，蓄水率及水位比蘭潭低，淹沒區道路、電桿重現，如今隨著雨量及八掌溪水不斷挹注，水位回升，仁義潭蓄水率超過蘭潭。

大雨集中山區，下對地方，水利署南區分署說，仁義潭水庫回升到蓄水量1861.84萬噸，蓄水率75%，蘭潭水庫蓄水量682.73萬噸，蓄水率74%，合計蓄水2544.57萬噸。

嘉義水情穩定，仁義潭清淤工程停止；嘉縣市每天需水30萬噸，南區水資源分署對嘉義水情樂觀，原因是採取調控供水，每天分別由曾文水庫、烏山頭水庫，以及雲林湖山水庫，各支援10萬噸供水，減少蘭潭、仁義潭聯合出水量，每天出水管控10至13萬噸，隨著蘭潭、仁義潭水位回升，提高出水量，湖山、曾文及南化水庫水位也上升，5、6月降雨加上汛期颱風帶來雨水，水情樂觀。

蘭潭水庫水位回升到7成。記者魯永明／攝影
蘭潭水庫水位回升到7成。記者魯永明／攝影
仁義潭隨著雨量八掌溪水不斷挹注，水位回升，蓄水率超過蘭潭。記者魯永明／攝影
仁義潭隨著雨量八掌溪水不斷挹注，水位回升，蓄水率超過蘭潭。記者魯永明／攝影

仁義潭 嘉義 烏山頭水庫 蘭潭 雨量

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