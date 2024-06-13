大雨落石 嘉縣159甲線28K路斷

嘉義縣山區連日大雨，落石不斷，縣道159甲大華公路番路與竹崎鄉交界28公里處昨早有巨石崩落，土石覆蓋導致路斷，縣府表示，暫不開放通行，今出動空拍機觀察。另外，阿里山二延平步道的即時影像常拍到雲海大景，近日卻首度斷訊，阿里山國家風景區管理處研判疑遭雷擊，將與廠商研議防範方案。

嘉義縣道159甲線28公里處為轉彎路段，5月28日就曾經發生小規模坍方，本月8日持續掉落更大岩塊，昨天坍方，巨石群已經覆蓋整個路面；40公里處6月7日則曾經掉落超過1公噸重的巨石。

嘉義縣府建設處長郭良江說，已協調竹崎鄉公所派員清除，昨天下午搶通單線，但上方邊坡還有1顆巨石搖搖欲墜，先不開放通行，之後會向中央爭取災後復建，擬興建明隧道或其他工法，也提醒開車行經的民眾，若發現路上有小石頭、路況崎嶇不平，代表土石可能鬆動，須留意後續有更大的石頭掉落。

二延平即時影像 斷訊

另台18線阿里山公路52.8公里旁的二延平步道，向東可眺望玉山群峰，並俯瞰嘉南平原，冬季有機會看到雲瀑、雲海，阿里山管理處於步道設即時影像，常直播「大景」，本月7日則無預警斷訊。

阿里山國家風景區管理處研判，前幾天大雨，設備疑遭遇雷擊損毀，已經聯絡廠商搶修，但是更換設備需一點時間，雷擊影響影像設備的機率不大，不過據2023年台灣閃電落雷統計，嘉義市每平方公里超過167次閃電，是全台閃電密度最高縣市，嘉義縣也有92.3次、名列第4。