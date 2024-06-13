南鐵挖出20處遺構 全列冊追蹤

古都台南常被稱是「掘地3尺有古蹟」，近年鐵路地下化工程沿線挖到大量遺構，前後多達20處，包括2000年前的聖功女中部分遺址、日治時期台南車站轉車台等。台南市政府表示，無論最終是否獲得文資身分，「都不是結束」。後續都會列冊追蹤，並讓歷史遺構在保存與開發中取得平衡。

南鐵地下化工程開挖出大量遺構，目前僅剩兩處處理中，市府表示，5月會勘的歷史灰坑含古井，預計8月底完成移置；地磚遺構下層第1期已移置完成，目前進行的第2期遺構深挖調查，可望今年10月底移置完成。

文資處指出，南鐵沿線挖掘出的文資遺構，有府城城垣遺跡、日治台南車站舊排水設施、轉車台、墓葬磚砌遺構等。其中2021年出土的南轉車台，僅餘原貌的3分之1，北轉車台還可見磚砌、建築橫梁等結構物，專家學者指從建材使用的演變，可見證日治時期混凝土的應用技術。南北2座轉車台內徑大小不一，應是日治時期使用的機關車尺寸不同。

市府表示，這20處遺跡因為南鐵地下化工程才揭露，無論最終是否獲得文資身分，都不是結束，後續活化教育、展示的規畫才是開始，未來會融入當代城市地景，讓歷史遺構的保存與開發取得平衡。