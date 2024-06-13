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南鐵地下化 交長：拚2026底通車

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
針對台南永康鐵路立體化推動牛步，立委林俊憲（左）昨邀集交通部長李孟諺（中）及立法院交通委員會前往會勘，李孟諺也允諾加速辦理。記者萬于甄／攝影
針對台南永康鐵路立體化推動牛步，立委林俊憲（左）昨邀集交通部長李孟諺（中）及立法院交通委員會前往會勘，李孟諺也允諾加速辦理。記者萬于甄／攝影

台南軌道建設在六都相對不足，市區鐵路地下化工程又因挖到文化遺跡，可能展延到2026年完工，迄今相關工程已兩度展延。交通部長李孟諺昨南下會勘，指文資審議若順利完成，盼力拚2026年底通車。另近年發展迅速的台南永康區，鐵路地下化可行性評估已8度送中央審議，議員呼籲超前調查未來施工路線有無文資遺構，市府表示會納入考量。

台南市鐵路地下化工程目前進度達86.2%，原訂今年底完工，鐵道局2022年曾提報完工時程延至2026年，但去年受文資挖掘、調查工作影響，第2度展延。交通部鐵道局說明，至今年5月底，沿線共發現20處文資遺構，其中18處完成處理，剩餘2處會盡速辦理文資審查及移置作業，10月底前若完成移置，火車切換至地下軌道，2026年底就能啟用。

立委林俊憲昨邀交通部與立法院交通委員會南下考察，李孟諺、南市副市長葉澤山、鐵道局長楊正君等人出席；李孟諺說，市區的鐵路地下化預定2026年底完工。

另，市府規畫永康區約6.72公里的鐵路地下化，將可消除3處平交道、3座橫交陸橋。南市交通局長王銘德說，可行性研究報告2019年迄今8次函報交通部審查，今年4月修正善化車站擴建工程、調整總經費後，已再送審，建請交通部盡速轉請國發會審議，加速推動。

立委林俊憲說，永康的鐵路地下化計畫10多年前就核定，隨著市區擴張，實有延伸的必要。李孟諺說，此案只要完備相關計畫，一定會全力支持核定。

議員朱正軒指出，永康是連接市區與南科的重要交通樞紐，希望盡速核定地下化計畫，也建議與市區地下化鐵道無縫接軌，市府更應超前因應，詳查施工路線文資，有效降低施工衝擊。

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