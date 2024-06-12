合境平安扮演關鍵角色 西螺福興宮頒萬元獎勵金謝員警

6月15日是警察節，雲林縣西螺福興宮感謝警方守護地方治安，今年新設「太平媽績優員警獎勵金」，今天頒發給西螺10名績優員警每人1萬元獎勵金，廟方表示，未來每年都會頒發員警獎勵金，慰勞員警。

西螺福興宮今天贈送西螺警分局159名同仁每人一個防水托特包，並頒發獎勵金給西螺警分局第三組組長鄭鈞熏、偵查隊長張政弘、交通小隊長王聰富、偵查隊小隊長陳建成、林郁庭、汪錦隆、偵查隊偵查佐陳冠傑、警員張成偉、西螺派出所警員林宸瑋、和心派出所警員張皓儒等10人。

西螺分局長閻百川表示，獲獎10人是經全年刑事、交通、為民服務成績、承辦勤業務績優四項考核機制，從159位同仁之中遴選出10位得獎者，有組長、隊長、小隊長、偵查佐、警員，不分層級。

其中獲獎的林宸瑋為警專31期畢業，從警將近10年，父親是西螺分局一組組長林順德，他追隨父親腳步從警後，多次破獲詐團車手、毒品及槍砲案，2016年曾破獲連續強盜案、2022年破獲集貨場槍擊案等社會矚目案件，去年榮獲全國模範警察。

西螺福興宮董事長楊文鐘表示，感謝警方長年在廟會活動協助秩序維持，對地方治安戮力付出，警方在「合境平安」中扮演不可或缺角色，因此今年特別增設績優員警獎勵金，未來也會年年頒發。