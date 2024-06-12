大樓冷氣外掛施工人員倒吊如「蛛蛛人」 台南市議員促訂規範

台南市議員黄肇輝在議會總質詢自由發言時，出示多張照片，有大樓外掛冷氣室外機施工人員「倒吊」如蜘蛛人， 令人擔把冷汗，因目前冷氣機裝設與施工並無嚴格規範，導致常有施工人員墜樓或是老舊冷氣掉落的意外事件發生，不只工安也涉及公共危險，要求市府訂立規範「外牆機體外需有安全防護設施」，工務局表示，建築法規原則上不能有室外機外，只能請管委會多加宣導制止，黃肇輝說宣導不夠，將再邀市府相關單位再研議。

黄肇輝指出，近年來時不時就發生冷氣施工人員不慎墜樓意外，或是施工中機體掉落造成民宅損害、甚至砸到路人造成傷亡的事件。雖然有相關工安法規要求施工安全措施，但是更根本的是冷氣機設置的規範，是否可以規範外牆機體外需有安全防護設施，除了避免機體老舊或其他原因直接掉落地面，也可以讓安裝或維修的人員可以有更安全的防護。

黃肇輝說，尤其很多舊大樓沒有放室外機的地方，雖然依職安衛生法從事高架作業有一定的施工標準，但大樓裝室外機有些情況是模擬兩可，有時看到施工人員倒吊在大樓外像「蛛蛛人」，都替他捏把冷汗，希望市府能訂定相關的規範，讓施工單位和承包商可注意預防，更重要的是工務局有無相對應的規範。

黄肇輝建議，是否可以訂定一個專屬的冷氣機安裝規範、或是自治條例，專門針對建築上安裝冷氣位置處設置防護設施、例如欄杆等，避免機體直接懸空在外牆上，不僅對施工人員有安全保障，也能防止機體直接掉落，讓人民有更安全的生活環境。

工務局表示，建築規範原則上是不能有室外機外掛的情形，但是許多老建築未留現在分離機體的放置空間，因此大多數冷氣機裝設都像是小違建。