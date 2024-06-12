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他連破重案獲選模範警察 揪南市長及局長自拍

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府警察局今下午慶祝警察節，獲選模範警察的新營警分局偵查隊副隊長陳志魁（右一起）與市長黃偉哲、市警局長廖宗山玩自拍。記者謝進盛／攝影
台南市政府警察局今下午慶祝警察節，獲選模範警察的新營警分局偵查隊副隊長陳志魁（右一起）與市長黃偉哲、市警局長廖宗山玩自拍。記者謝進盛／攝影

台南市政府警察局今下午慶祝警察節，表揚多名模範警察，其中，新營警分局偵查隊副隊長陳志魁參與偵破學甲88槍擊案外，也偵破多起詐欺、組織犯罪重大案件，下午表揚時更把握機會跟黃偉哲、警察局長廖宗山自拍，嚴肅氣氛頓時變輕鬆。

市長黃偉哲親自出席頒發模範警察、警察獎章、績優員工、績優鑑識楷模、績優婦幼工作員警及績優警察之友等6種獎項，受獎人員包含林志魁等143人，並代表南市全體186萬市民向警察人員、民力、警友及在背後默默付出警眷們，表達最誠摯敬意。

這次獲選為模範警察共有新營警分局偵查隊副隊長林志魁、警察局訓練科警務佐黃國書、第一分局東門所警務員兼所長陳宗鑫、歸仁分局歸仁所巡佐陳榮道。

其中，林志魁從警已33年，曾在南市新營、永康警分局、市刑大服務，刑事偵查歷練豐富，除與同仁共同偵破台南學甲88槍槍擊案及楊姓男子涉嫌電信網路詐欺集團及檢肅治平案外，也偵破潘姓男子為首等13人涉嫌詐欺及組織犯罪條例案（治平專案），為此經常犧牲假日投入偵辦案件，對治安貢獻卓著。

今下午在市警局由黃偉哲、市警局長廖宗山頒獎表揚，林還臨時拿起手機跟兩人自拍笑翻全場。

從警已35年的陳榮道，女兒陳皖慈擔任警察4年，服務於鹽水分駐所，父女現場難得著警服同框。

市警局也指出，南警同仁全力投入治安，今年第1季更緝獲詐欺車手297人、破獲詐欺集團33件289人、攔阻詐騙件數530件，總攔阻金額1億8837萬2023元。

交通方面，警察局去年防制酒後駕車工作，獲得內政部警政署評核全國甲組第1名，也是連續3年六都第1，去年酒駕肇事死傷事故件數，較2022年下降10.89%。

獲選模範警察的第一分局東門所警務員兼所長陳宗鑫。記者謝進盛／攝影
獲選模範警察的第一分局東門所警務員兼所長陳宗鑫。記者謝進盛／攝影
獲選模範警察陳榮道（右二），女兒陳皖慈（左二）也是鹽水分駐所警察，父女難得傳警服同框。記者謝進盛／攝影
獲選模範警察陳榮道（右二），女兒陳皖慈（左二）也是鹽水分駐所警察，父女難得傳警服同框。記者謝進盛／攝影
南市警局訓練科警務佐黃國書獲選模範警察，由市長黃偉哲表揚。記者謝進盛／攝影
南市警局訓練科警務佐黃國書獲選模範警察，由市長黃偉哲表揚。記者謝進盛／攝影

詐欺 警察 黃偉哲

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