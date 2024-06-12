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議員質詢的紀念酒款 嘉縣農會稱詢問度爆表

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜在表示，70紀念酒購買詢問度破表。圖／翻攝黃貞瑜臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜在表示，70紀念酒購買詢問度破表。圖／翻攝黃貞瑜臉書 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

英系大老陳明文慶祝70大壽席開80桌，宴會場上還推出「明文70感恩有你」紀念酒，受委託者是嘉義農會，遭議員於議會質詢；縣農會駁斥，稱過程完全合法、受委託發包給台酒。沒想到紀念酒反而因此詢問度破表，總幹事黃貞瑜今天表示，很多顧客來電想訂購，連粉絲專頁都有私訊在敲碗。

黃貞瑜說，嘉義縣農會一直以來都在接商品客製訂單，這幾年她跟同仁們努力擴大消費族群，所以不管是個人、廟宇、機關、企業、社團、學校，只要能為農會帶來正向收益，農會都堅持把客戶服務到最好，好口碑也造就年度營收屢創佳績。

黃貞瑜指出，農會有煙酒牌，買賣酒品行之有年，紀念酒接受客戶委託製作，從設計排版到發包給台酒，一條龍服務，最後客戶們滿意付錢取貨，銀貨兩訖，農會增加收益，是單純的商業行為。

黃貞瑜說，紀念酒購買詢問度已破表，今天有很多顧客打來展售中心想要訂購這款紀念酒，連粉絲專頁都有私訊在敲碗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義縣農會引起話題的紀念酒。圖／翻攝黃貞瑜臉書※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
嘉義縣農會引起話題的紀念酒。圖／翻攝黃貞瑜臉書※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

嘉義 客戶 農會

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