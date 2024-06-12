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被雷嚇壞了？阿里山二延平即時影像疑遭雷擊斷線

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山二延平步道即時影像日前無預警斷訊，阿里山國家風景區管理處貼出公告。圖／翻攝自阿里山國家風景區管理處YouTube頻道
嘉義縣阿里山二延平步道即時影像日前無預警斷訊，阿里山國家風景區管理處貼出公告。圖／翻攝自阿里山國家風景區管理處YouTube頻道

嘉義縣阿里山二延平步道即時影像日前無預警斷訊，經阿里山國家風景區管理處調查，研判因前幾天大雷雨，首次發生設備疑遭遇雷擊損毀，雖然因雷擊受損機率很低，阿管處已聯絡廠商搶修中，後續會與廠商滾動式研議防範方案。

位於阿里山公路台18線52.8K公路旁的二延平步道，入口即有觀景平台，步道約1150公尺，單程約60分鐘，步道路徑是早年山上居民開墾時，從隙頂山與二延平山間的空隙通過，步道的視野展望絕佳，沿途有竹林、奇石、茶園等不同的風光，並可俯瞰嘉南平原、仁義潭及蘭潭水庫等風景，天氣晴朗時，還可遙望東石與布袋外港，往東可眺望玉山群峰山景，冬季有機會看到雲瀑、雲海，夕陽美景。尤其夕陽、雲海的氣勢十足，是攝影取景秘境。因景點離市區不遠，每逢周休例假日吸引滿滿遊客。

由於常有絕美大景，阿里山國家風景區管理處於步道設有即時影像，大景常透過即時影像播放，也讓無法上山的民眾他能觀賞美景，但即時影像卻在日前斷訊。

阿管處表示，6月7日下午發現即時影像受損，已聯絡廠商維修中，並滾動式研議防範方案。

阿管處貼出公告表示，二延平步道即時影像暫停服務，「我們即時影像被雷嚇壞了」，斷線後檢查到相關設備損毀，因前幾天山區下雨打雷，判斷是受雷擊影響更換設備需要一點時間，敬請見諒，會再通知大家即時影像回歸。

即時影像設備因遭雷擊受損機率微乎其微，不過，據2023年台灣閃電落雷統計，嘉義市以每平方公里超過167次閃電，成為去年全台閃電發生密度最高的縣市，隔壁的嘉義縣也有92.3次，列名第4。

自2019年以來阿里山管理處已陸續建置二延平步道、太平雲梯、生力農場、觸口遊客中心、牛埔仔愛情大草原及里佳資訊站共6處觀光即時影像，2022年9月份建置台灣西部第一支4K超高畫質林業鐵路火車即時影像，在家就能觀賞阿里山奮起湖的山城景緻及經典的阿里山小火車，並可觀看當下的天氣、車流及人潮，作為遊客行程安排的參考，當時短短上線1個多月奮起湖單一即時影像就超過33萬以上觀看數，瀏覽時間超過2.5萬小時以上。

嘉義縣阿里山二延平步道即時影像日前無預警斷訊，經阿里山國家風景區管理處調查，研判因前幾天大雷雨，設備疑遭遇雷擊損毀。圖／翻攝自阿里山國家風景區管理處YouTube頻道
嘉義縣阿里山二延平步道即時影像日前無預警斷訊，經阿里山國家風景區管理處調查，研判因前幾天大雷雨，設備疑遭遇雷擊損毀。圖／翻攝自阿里山國家風景區管理處YouTube頻道

即時影像 阿里山

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