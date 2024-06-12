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國土計畫屏東農1面積大減、雲林卻增 張麗善質疑特別通融某些縣市

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善表示，農業部在審議時要求雲林把1500多公頃從農2改為農1，反觀屏東縣原本4萬多公頃的農1修正為4千多公頃，質疑中央標準不一，特別通融某些縣市。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善表示，農業部在審議時要求雲林把1500多公頃從農2改為農1，反觀屏東縣原本4萬多公頃的農1修正為4千多公頃，質疑中央標準不一，特別通融某些縣市。記者陳雅玲／攝影

國土計畫法明年將上路，雲林縣地方對於農1、農2畫設面積有疑慮，民進黨雲林縣多位黨公職昨北上要求國土計畫暫緩實施，農業部長陳駿季指農業發展區規畫是縣市政府主導，是縣府誤解造成畫設產生問題。雲林縣長張麗善表示，農業部在審議時要求雲林把1500多公頃從農2改為農1，反觀屏東縣原本4萬多公頃的農1修正為4千多公頃，質疑中央標準不一，特別通融某些縣市。

民進黨雲林縣議員張維崢、蔡永富、洪如萍、蔡岳儒、張庭綺、顏嘉葦以及東勢鄉長張健福、古坑鄉長林慧如、褒忠鄉長陳建名等人，昨在立委劉建國陪同下，向行政院長卓榮泰遞交陳情書，盼國土計畫法暫緩2至3年實施，卓榮泰表示會納入評估。劉建國、張維崢表示，國土計畫法尚未上路，地方盛傳弱勢農民恐受到天價罰金、國土計畫上路會害死人，造成雲林縣農民惶恐不安，希望中央能有充分時間傾聽聽地方意見。

內政部長劉世芳說，農牧用地的使用跟現行一樣，對於雲林縣政府說要把農牧用地限縮使用，是錯誤說法，中央只做功能分區的審議，也無外傳的檢舉機制。

農業部長陳駿季也指出，雲林縣政府及幾個縣市，對於農1到農5有一些誤解，造成畫設時有問題，農業部正在協商，縣市政府畫完以後會進到內政部，中央還會做審議，會做把關。農業發展區規畫是縣市政府主導，對於地方一些錯誤的認知，農業部會辦理座談。

張麗善表示，國土計畫已經召開多次審議，第21次審議的時候，農業部要求1500多公頃的農2要歸為農1，中央不是完全沒有意見，也不是完全由縣市政府畫設，且縣府發現，屏東縣原本有4萬多公頃的農1，現在畫設只剩4千多公頃，是不是中央特別通融某些縣市。

張麗善表示，地方都很關心國土計畫可能帶來的影響，縣議會質詢不分藍綠大家都希望國土計畫法更臻完善，內政部政務次長董建宏、農業部、國土署今天將到地方傾聽意見，縣府將於7、8月巡迴20鄉鎮舉辦國土計畫說明會，確保民眾知的權利。

民進黨雲林縣多位黨公職昨北上向行政院長卓榮泰（右5）遞交陳情書，要求國土計畫暫緩實施。圖／立委劉建國服務處提供
民進黨雲林縣多位黨公職昨北上向行政院長卓榮泰（右5）遞交陳情書，要求國土計畫暫緩實施。圖／立委劉建國服務處提供
國土規畫將上路引起地方關切，雲林縣議會總質詢也成質詢重點。記者陳雅玲／翻攝
國土規畫將上路引起地方關切，雲林縣議會總質詢也成質詢重點。記者陳雅玲／翻攝

屏東縣 農業部 雲林

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