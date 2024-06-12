台南永康鐵路立體化推動牛步 李孟諺會勘允諾加速辦理

台南永康鐵路立體化計畫推動已10多年，去年經交通部核定總算送到行政院，但今年4月又因國發會意見，再次送中央審查，導致推動進度緩慢；立委林俊憲今邀集交通部長李孟諺及立法院交通委員會南下考察，李孟諺也當場允諾加速辦理，同時就台南捷運給予支持，另將指導台鐵公司儘速推動善化車站擴建。

林俊憲表示，台南市區鐵路地下化工程進度已達86.2%，但永康鐵路立體化計畫早在10多年前就核定，且隨著市區擴張，實有延伸必要；根據可行性評估報告，永康段預計將從現行計畫終點大橋車站向北延伸地下化至永康車站，新市段則採高架化，會積極爭取中央補助經費，並督促進度。

李孟諺則說，台南市區鐵路地下化預計可在2026年底完工，至於永康鐵路立體化延伸，該案已報部來回討論數次，只要完備相關計畫，一定會全力支持核定；針對新市立體化一案，交通部原則上會給予支持，但提醒市府需事先向沿線地方居民說明、取得共識，交通部後續也會指導台鐵公司儘速推動善化車站擴建。

南市交通局長王銘德說明，永康鐵路立體化可行性研究報告，自2019年起迄今共計8次函報予交通部審查，惟鐵路立體化涉及後續台鐵公司經營考量，今年4月修正排除善化車站改善擴建工程及調整總經費後，目前已送交通部審查，並建請交通部儘速轉請國發會審議，加速推動。

王銘德提到，永康鐵路立體化全長約6.72公里，預計可消除3處平交道及3座橫交陸橋，因應南科地區發展，後續也將儘速提報新市地區鐵路立體化可行性研究報告，改善台鐵路廊對城市發展造成的交通阻隔，加速區域發展縫合。