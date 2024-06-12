71歲退休廠長在55Plus協助下重返職場 任童書公司「副總」

台南市71歲陳瑞成「阿成伯」曾任印刷廠廠長，覺得工作是生活的一部份，重返職場是最開心的事，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心就業協助，並運用「55Plus壯世代就業促進措施」，於今年4月初獲取童書公司的業務主管工作。至今工作已逾2個月，有公司的協助輔導適應良好，工作滿90日還可領取勞動部第1次就業獎勵金3萬元。

阿成伯說，55歲退休後非常不適應，仍繼續工作。在去年底因故離職，休息了幾個月，還是覺得有工作才有重心，所以在今年3月初到台南就業中心辦理求職登記，當天就服員並沒有幫阿成伯找到合適的工作，但阿成伯也很積極，偶爾都會來就業中心找工作或看報紙上的職缺。

台南就業中心就服員對阿成伯找工作態度印象深刻，時刻留意合適職缺，發現鵝創意出版有限公司提供業務主管的職缺，職稱為副總經理，工作內容為管理印務、業務推廣、與客戶端聯繫溝通及開拓客源。就服員聯繫童書公司，表示為避免中高齡朋友工作過於勞累，願意彈性調整工作時間，提供友善的工作環境。

就服員馬上想到阿成伯，立即與他聯繫，經述明職缺內容及徵詢意願。阿成伯剛開始聽到副總經理的頭銜嚇了一跳，後來就服員跟他說明後，覺得就服員真的很用心，立即同意前往應試。就服員覺得以阿成伯在印刷業的經驗及正向開朗的心態，工作內容是可以勝任的，果真被公司所錄用，而且薪資比求才登記高出4000元。

阿成伯開心的說：「我可以上班了」，而且工作地點離他家不遠，公司還有彈性上下班。「有份工作維持規律的生活，才是他最開心的事」。現今阿成伯就業即將滿90日，公司發行人兼社長葉燕青也對他表現讚賞有佳。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，阿成伯不僅找到好工作，又可以向原推介的台南就業中心提出第1次「壯世代就業獎勵」申請3萬元，如果再工作滿90日，可再提出第2次申請3萬元，共可獲得6萬元獎勵金。而童書公司在提供職缺時有提出職場支持輔導計畫，提出友善協助方案，連續僱用阿成伯滿30日，補助童書公司3000元獎勵金，最長補助12個月。