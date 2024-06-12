快訊

禁奢令啟動！貴婦奈奈男友父黃立雄不得搭小黃高鐵 民檢舉可領百萬

AI、半導體當道 高分數學生入技職是科技大廠保證班？

王義川變「王膝知」立委路斷？綠營：膝蓋想就知不可能

71歲退休廠長在55Plus協助下重返職場 任童書公司「副總」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
透過「55Plus壯世代就業促進措施」，協助71歲陳瑞成（右）重返職場。圖／雲嘉南分署台南就業中心
透過「55Plus壯世代就業促進措施」，協助71歲陳瑞成（右）重返職場。圖／雲嘉南分署台南就業中心

台南市71歲陳瑞成「阿成伯」曾任印刷廠廠長，覺得工作是生活的一部份，重返職場是最開心的事，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中心就業協助，並運用「55Plus壯世代就業促進措施」，於今年4月初獲取童書公司的業務主管工作。至今工作已逾2個月，有公司的協助輔導適應良好，工作滿90日還可領取勞動部第1次就業獎勵金3萬元。

阿成伯說，55歲退休後非常不適應，仍繼續工作。在去年底因故離職，休息了幾個月，還是覺得有工作才有重心，所以在今年3月初到台南就業中心辦理求職登記，當天就服員並沒有幫阿成伯找到合適的工作，但阿成伯也很積極，偶爾都會來就業中心找工作或看報紙上的職缺。

台南就業中心就服員對阿成伯找工作態度印象深刻，時刻留意合適職缺，發現鵝創意出版有限公司提供業務主管的職缺，職稱為副總經理，工作內容為管理印務、業務推廣、與客戶端聯繫溝通及開拓客源。就服員聯繫童書公司，表示為避免中高齡朋友工作過於勞累，願意彈性調整工作時間，提供友善的工作環境。

就服員馬上想到阿成伯，立即與他聯繫，經述明職缺內容及徵詢意願。阿成伯剛開始聽到副總經理的頭銜嚇了一跳，後來就服員跟他說明後，覺得就服員真的很用心，立即同意前往應試。就服員覺得以阿成伯在印刷業的經驗及正向開朗的心態，工作內容是可以勝任的，果真被公司所錄用，而且薪資比求才登記高出4000元。

阿成伯開心的說：「我可以上班了」，而且工作地點離他家不遠，公司還有彈性上下班。「有份工作維持規律的生活，才是他最開心的事」。現今阿成伯就業即將滿90日，公司發行人兼社長葉燕青也對他表現讚賞有佳。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，阿成伯不僅找到好工作，又可以向原推介的台南就業中心提出第1次「壯世代就業獎勵」申請3萬元，如果再工作滿90日，可再提出第2次申請3萬元，共可獲得6萬元獎勵金。而童書公司在提供職缺時有提出職場支持輔導計畫，提出友善協助方案，連續僱用阿成伯滿30日，補助童書公司3000元獎勵金，最長補助12個月。

為鼓勵年滿55歲以上及45歲以上依法退休的壯年朋友，勞動部送獎勵金，凡離開職場3個月以上經公立就業服務機構推介就業，全時工作者受僱滿90日發給獎勵3萬元，最多發給6萬元，部分工時工作者減半發給，最多發給3萬元獎勵，並鼓勵雇主為公立就業服務機構推介之壯世代勞工協助適應職場環境，如提供專屬教育訓練機制、彈性調整工作時間、家庭照顧協助或補助、心理諮詢與關懷等各項友善措施，將依僱用人數每月補助職場支持輔導費3千元，最長12個月，同一雇主每年最高補助30萬元。希望雇主們共同協助中高齡及高齡者等特定身份朋友重返職場。

曾任職印刷廠長的71歲陳瑞成（右），透過「55Plus壯世代就業促進措施」重返職場。圖／雲嘉南分署台南就業中心
曾任職印刷廠長的71歲陳瑞成（右），透過「55Plus壯世代就業促進措施」重返職場。圖／雲嘉南分署台南就業中心

台南 重返職場

延伸閱讀

派遣員工權益 納投審評估

保障非典型勞動！上市櫃公司對外投資 應查核合作派遣公司法遵

竹縣鼓勵源頭垃圾減量 4鄉鎮列特優獲20萬獎勵金

明揚大火後 勞動部強化「優先管理化學品」提高報備頻率

相關新聞

武玄壇「媽祖嫁關公」遭炎上關粉專 網見消災價目表驚：有開發票嗎

台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」日前在自家臉書公布「神明合婚」海報引起爭議，除已將臉書粉專暫時關閉，鹿耳門天后宮也發聲明表示已蒐集相關證據，將採取法律行動。有網友曝光武玄壇的法事價目表，一票人看完驚呼「這麼好賺的嗎」、「是不是該轉行了」。

71歲退休廠長在55Plus協助下重返職場 任童書公司「副總」

台南市71歲陳瑞成「阿成伯」曾任印刷廠廠長，覺得工作是生活的一部份，重返職場是最開心的事，透過勞動部雲嘉南分署台南就業中...

苦等20年！台南市醫新醫療暨腫瘤大樓進度曝 黃偉哲承諾了

台南市議員王家貞在今天在議會總質詢中，指台南市立醫院興建「新醫療暨腫瘤大樓」的承諾已過20年，癌友們苦等一處好的癌症專屬...

嘉縣六腳鄉近200戶停電 肇禍者竟然是牠…

昨天上午嘉義縣六腳鄉蒜南村突然無預警停電，鄉長黃鉦凱了解，原來有條蛇攀爬電線桿誤觸電線走火，瞬間造成近200戶停電，黃鉦...

嘉市後火車站交通轉運中心汽機車頻誤闖吃罰單 小心荷包失血

嘉義市府為改善火車站周邊客運車載客交通混亂，花2年建後火車站交通轉運中心，是全國首座無接縫複合式交通轉運站，啟用至今13...

嘉市新誕生金級環保標章飯店 響應淨零綠生活環保永續

嘉義市議會上月通過「嘉市淨零排放永續管理自治條例」，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規縣市，向永續城市邁出一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。