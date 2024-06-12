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嘉縣六腳鄉近200戶停電 肇禍者竟然是牠…

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
台電人員緊急派員搶修，沒多久回復供電。圖／翻攝臉書六腳鄉的未來與事
台電人員緊急派員搶修，沒多久回復供電。圖／翻攝臉書六腳鄉的未來與事

昨天上午嘉義縣六腳鄉蒜南村突然無預警停電，鄉長黃鉦凱了解，原來有條攀爬電線桿誤觸電線走火，瞬間造成近200戶停電，黃鉦凱聯絡台電人員搶修，不久即恢復供電，得知是小蛇肇事，鄉民議論紛紛「牠已經以死謝罪了」、「好厲害喔，怎麼爬上去的、那麼高。」、「端午節應景」。

昨天午7點多六腳鄉蒜南村一帶居民準備上班時突然發現電動門無法開啟，許多住家無預警停電，趕著上班的鄉民詢問公所，鄉長黃鉦凱了解，疑似條蛇攀爬電線桿誤觸電線走火，瞬間造成大停電，黃鉦凱聯絡台電人員搶修，接近1小時後即恢復供電。

台電嘉義區處表示，昨天上午7點58分接獲民眾通報，六腳鄉蒜南村一帶，因蛇類（無法辨識蛇種）碰觸，引起線路跳脫 ，8點20分人員到現場，8點36分復電完成，停電約38分，影響用戶190戶。將加強巡視並持續加強線路被覆化，以防範類似事故再發生。

台電人員緊急維修後回復供電，也將肇事小蛇遺體排除，但知道是條小蛇肇禍，引來鄉民議論「這麼熱的天氣 蛇爬這麼高」、「蛇既然會爬電線桿…嚇到我了」，蛇會爬到電線桿上還是讓不少鄉民感到不可思議。

嘉義縣六腳鄉無預警停電，原來是小蛇惹禍，小蛇遺體掉在半空中。圖／翻攝臉書六腳鄉的未來與事
嘉義縣六腳鄉無預警停電，原來是小蛇惹禍，小蛇遺體掉在半空中。圖／翻攝臉書六腳鄉的未來與事
惹禍的小蛇也付出生命代價。圖／翻攝臉書六腳鄉的未來與事
惹禍的小蛇也付出生命代價。圖／翻攝臉書六腳鄉的未來與事

停電 台電

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