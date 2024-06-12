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嘉市後火車站交通轉運中心汽機車頻誤闖吃罰單 小心荷包失血

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市後火車站交通轉運中心，常有汽機車未遵循行進方向，恐與客運汽車相撞車禍，嘉市警局交通隊會同監理站聯合稽查取締。記者魯永明／攝影
嘉義市後火車站交通轉運中心，常有汽機車未遵循行進方向，恐與客運汽車相撞車禍，嘉市警局交通隊會同監理站聯合稽查取締。記者魯永明／攝影

嘉義市府為改善火車站周邊客運車載客交通混亂，花2年建後火車站交通轉運中心，是全國首座無接縫複合式交通轉運站，啟用至今13年，常有汽機車未遵循行進方向，恐與客運汽車相撞車禍，嘉市警局交通隊會同監理站，昨天下午聯合稽查取締，共舉發9件交通違規。

「這裡為何不能直行機車？市區沒有機車專用道呀！」警、監昨天下午在後火車站前攔查違規直行、轉彎的汽機車，多名機車騎士被開罰單，大嘆荷包失血，警方說，後站設有汽機車應遵循方向的標誌，用路人不按遵循方向，恐與客運汽車相撞車禍。

交通隊昨天下午5點到7點，配合嘉市監理站執行「監警稽查」勤務，在後火車站路段執行淨牌專案，該路段設有汽機車應遵循方向之標誌，違反者依道路交通管理處罰條例第45條第1項第1款舉發，處新台幣600以上1800元以下罰鍰，昨天勤務計舉發交通違規9件。

後火車站交通轉運中心總工程費2億6000萬元，面積1.2公頃，2015年國光客運轉投資國光商行取得7年營運權，每年付租金經營費逾500萬元，屆滿營運權歸還市府，國光續約租金未減，客運量下滑，進駐客運減少。

轉運中心有前後兩棟大樓，國光客運經營逾10年，前棟公路客運有嘉義客運、ＢＲＴ、市區公車及幸福巴士進駐，後棟原有國光、統聯、阿羅哈、和欣、日統、台中、員林7家往返台北、台中的中長途客運進駐，現在只剩國光、統聯、和欣國道客運，以及省道員工客運。

嘉義市後火車站交通轉運中心，常有汽機車未遵循行進方向，恐與客運汽車相撞車禍，嘉市警局交通隊會同監理站聯合稽查取締。記者魯永明／攝影
嘉義市後火車站交通轉運中心，常有汽機車未遵循行進方向，恐與客運汽車相撞車禍，嘉市警局交通隊會同監理站聯合稽查取締。記者魯永明／攝影

標誌 火車站 監理站

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