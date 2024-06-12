嘉市新誕生金級環保標章飯店 響應淨零綠生活環保永續

嘉義市議會上月通過「嘉市淨零排放永續管理自治條例」，為非六都首個將2050淨零排放列入地方自治法規縣市，向永續城市邁出一大步，市區環保標章旅館也再加1，新悅花園酒店榮獲環保標章飯店金級認證，市長黃敏惠頒證表揚，嘉市連續3年產生2金1銀共3家環保標章飯店，金級認證兆品酒店、新悅花園酒店，以及銀級耐斯王子大飯店。

新悅花園酒店最知名的地標是屋頂的鮮黃色熊爸爸，以城市森林為主題融入，豐富在地自然元素，彰顯嘉義林業文化歷史價值，結合台灣黑熊、梅花鹿、嘉市市花豔紫荊以及阿里山神木與雲海，打造具嘉義特色與「森」度文化旅遊的藝術飯店，榮獲環保標章金級認證，成為嘉市第3間取得環保標章旅館，為嘉市淨零綠生活及環保永續再添新力。

環保局說，新悅花園酒店以ESG面向永續發展，多方面著手，以不主動陳列提供一次性旅宿用品響應減塑行動，支持在地農產品減少食物運輸碳排放量，採取二段式金級省水標章馬桶節約用水，以平板電腦協助入住及退房手續推行無紙化作業；落實垃圾及資源分類，廚餘由處理商合作轉為可利用飼料，提高資源再利用率，屋頂設置太陽能光電板發電供館內設備使用。

鼓勵低碳旅遊提供電動機車及腳踏車租借，參與YouBike2.0公共自行車活動，飯店附近設置租借點，停車場設有5個電動車充電椿，使電動車無憂出遊。

旅宿業面對淨零轉型，以永續作為取得環保標章認證實屬不易，需要達成多項環保指標，各方面落實節能、省電、減碳、省水、空氣品質及綠色採購等規定，並且1年無違反環保法規處罰紀錄，才能獲此殊榮。