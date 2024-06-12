武玄壇「媽祖嫁關公」遭炎上關粉專 網見消災價目表驚：有開發票嗎
台南私人神壇「台南玉旨武玄壇」日前在自家臉書公布「神明合婚」海報引起爭議，除已將臉書粉專暫時關閉，鹿耳門天后宮也發聲明表示已蒐集相關證據，將採取法律行動。有網友曝光武玄壇的法事價目表，一票人看完驚呼「這麼好賺的嗎」、「是不是該轉行了」。
這場「媽祖嫁關公」鬧劇曝光後，讓許多信眾氣炸，除了發生口角衝突，「玉旨武玄壇」臉書粉專更被炎上，緊急關閉。東森新聞針對網友翻出的武玄壇「消災價目表」進行報導，其服務項目可分為以下四大類：
一、點燈
光明燈➤500元
太歲燈➤600元
財利燈➤800元
文昌燈➤500元
姻緣燈➤600元
寵物平安燈➤300元
二、陰事處理、淨化
怨親債主➤1600元／魂
渡化嬰靈➤1600元／魂
卡陰、刺青➤2000元／魂、圖
淨化新／事故機車➤800元／1000元
淨化新／事故汽車➤1000元／1500元
夜間卡陰急診基本費➤600元（其他處理費另計）
三、消災解厄、補庫
問事➤緣金隨喜／人（15分鐘）
收驚（大人／孩童／寵物）➤200元起，緣金隨喜／人
祭改➤600元
斬小人／斬爛桃花➤3200元
轉運+補運➤3000元
補財庫元寶➤500元
消災疏文➤300元（同地址）
補財庫萬寶箱➤2380元（贈加持金元寶）
大人化劫煞（輕／中／重煞）➤1500元／3500元／5500元
孩童化劫煞（輕／中／重煞）➤800元／2200元／3500元
四、神明、祖先、陽宅風水、通靈
淨化屋內➤1800元
陽宅風水➤6800元
安神位➤12000元
神尊入神➤6000元／尊
祖先合爐、分爐➤12000元
取名／改名➤2800元
寵物溝通➤1000元／15分鐘
往生者溝通➤20000元／次（團隊到府服務，不回答與財產相關問題）
從價目表中可以發現，武玄壇提供的服務項目相當多元，費用從最低200元到最高2萬元。不少網友看完表示「收費那麼高，請問有開發票嗎」、「有繳稅嗎？發票呢」、「國稅局會查嗎」、「有種不要關閉粉專啦」。
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