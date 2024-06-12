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巨石坍落！嘉義山區連日大雨 縣道159甲線四度坍方
嘉義縣山區連續大雨，落石不斷，縣道159甲地質不穩定，5月起接連發生4次坍方，番路鄉與竹崎鄉交界路段28K今早發生大面積坍方，道路中斷無法通行，經縣府協調後，由竹崎鄉公所派員協助清除，但因落石規模及體積較大，暫時無法估計搶通時間。
嘉義縣道159甲線大華公路28K是轉彎路段，連日下雨地質不穩定，5月28日發生小規模坍方，有砂石滑落路面；6月8日持續發生落石，有較大岩塊掉落路面；今天早上再發現有落石，已是巨石群崩落，成噸石塊將馬路全塞住。6月7日則是40K掉落超過1噸巨石。
縣府建設處長郭良江說，近日山區下雨土石鬆動，縣道159甲線陸續發生落石坍方，提醒民眾開車需留意，觀察山壁狀況及落石聲音，若發現路上已有小石頭，車輛行駛崎嶇不平，就代表該處土石可能已經鬆動，要留意後續會掉落更大石頭。
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