百年樹木園生態池疑淪為放生池 生態人士：恐影響變「放死」
林試所嘉義研究中心管理的百年嘉義樹木園，每天數千人入園運動，園區生態池規畫生物多樣性環境，近來池中魚、龜愈來愈多，還有錦鯉出現，遊客反映，看到有人餵食魚群，疑放生魚、龜，樹木園志工及生態保育人士批影響生態。嘉義研究中心說，會加強巡視管理。
「哇！生態池有好多魚、龜喔，有成群吳郭魚、烏龜家族、還有鯉魚」，早起運動民眾及遊客，看到小小生態池有那麼多魚、龜，感到訝異，靠近水邊，魚群往人游來張嘴，等候餵食，因樹木園未放養魚、龜，疑為放生。
王姓市民說，樹木園提供休閒、觀賞和散步，放生恐造成平衡生態環境受影響；樹木園陳姓志工表示，生態保育意識普及，但部分民眾觀念仍待加強，放生對生態系統造成影響，放生活動也引發公共衛生問題。
林試所嘉義研究中心說，生態池屬活水，魚群研判是上游魚卵流下來繁殖產生，之前曾人工捕撈處理又繁殖，會加強巡視管理，園區生態水池是包含微生物、水生植物及水生動物的生物多樣性環境，水生植物是溼地生態生產者，可增加生物多樣性，作動物棲息與庇護場所，呼籲民眾共同維護。
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