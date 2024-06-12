百年樹木園生態池疑淪為放生池 生態人士：恐影響變「放死」

林試所嘉義研究中心管理的百年嘉義樹木園，每天數千人入園運動，園區生態池規畫生物多樣性環境，近來池中魚、龜愈來愈多，還有錦鯉出現，遊客反映，看到有人餵食魚群，疑放生魚、龜，樹木園志工及生態保育人士批影響生態。嘉義研究中心說，會加強巡視管理。

「哇！生態池有好多魚、龜喔，有成群吳郭魚、烏龜家族、還有鯉魚」，早起運動民眾及遊客，看到小小生態池有那麼多魚、龜，感到訝異，靠近水邊，魚群往人游來張嘴，等候餵食，因樹木園未放養魚、龜，疑為放生。

王姓市民說，樹木園提供休閒、觀賞和散步，放生恐造成平衡生態環境受影響；樹木園陳姓志工表示，生態保育意識普及，但部分民眾觀念仍待加強，放生對生態系統造成影響，放生活動也引發公共衛生問題。