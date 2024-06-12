快訊

曾出美食書…網紅廚師偕2女陳屍高雄飯店 網路相約入住死因不明

經營新板傑仕堡涉背信 新光吳東進1億元天價交保！

獨家／柯以柔離婚7年遇真愛 首談男友Joseph：戀情正開始

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「媽祖嫁關公」鬧劇 呂秋遠：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
台南安南區鹿耳門天后宮媽祖「被合婚」，廟方將採取法律行動。本報資料照片
台南安南區鹿耳門天后宮媽祖「被合婚」，廟方將採取法律行動。本報資料照片

台南私人神壇「玉旨武玄壇」的「神明合婚」海報引起爭議，鹿耳門天后宮將採取法律行動。律師呂秋遠在臉書表示，台南武玄壇的強娶事件，對於多數人來說，就是一場鬧劇而已。這場鬧劇根本就是人的事，與神明一點關係也沒有。有些宮廟的主事者，利用所謂的降乩，假傳聖旨，當有人相信，就會變成徹底的悲劇或鬧劇，但說穿了，都是人在作怪。

呂秋遠表示，三國時代的關公，竟然會任意「指定」北宋時代的媽祖合婚，這簡直不可思議，也反應出有些惡人或邪靈，如何利用宗教操縱人心。

信仰迷信是不一樣的」。呂秋遠表示，信仰，是我們把未知的力量，不論是哪一種宗教，當作人生的部分支持。但是迷信，則是當作全部的指引。這次的合婚之亂，剛好可以讓大家知道，奇特的迷信會有多可怕。神明不會說話，但是在人為的操作下，卻讓悲劇不斷發生。例如，太平天國。

呂秋遠表示，神明對眾生向來憐憫，任何正信宗教的神明都是。而令人擔憂的問題，永遠都是人，而不是神。人才會需要合婚，而不會是神，神永遠在那裡，靜靜的聆聽人類的苦難，人則是透過神明的名，以人的嘴說出自己的需求。

不只擅自宣布「神明合婚」會出問題，呂秋遠表示，自我感覺良好的惡意追求他人，甚至宣稱與他人已經合婚，可能違反跟蹤騷擾防制法。況且，目前民法規定，結婚不必冠夫姓，強行把別人冠夫姓，非常可惡，對於關公的原配，還有大道公，一點也不尊重。

信仰 呂秋遠 媽祖 神明 跟蹤騷擾 迷信 關公

延伸閱讀

口頭道歉沒用！台南神壇擅自「合婚」引眾怒 鹿耳門天后宮蒐證喊告

台南神壇宣布合婚媽祖「冠夫姓」 臉書粉專被抗議罵到關閉

媽祖嫁關公還被「冠夫姓」？ 台南2宮廟合婚會香引爭議

父母跟家都女兒照顧，想跟兒子平分遺產不妥？呂秋遠：遺產與感情不是一分耕耘就一分收穫

相關新聞

百年樹木園生態池疑淪為放生池 生態人士：恐影響變「放死」

林試所嘉義研究中心管理的百年嘉義樹木園，每天數千人入園運動，園區生態池規畫生物多樣性環境，近來池中魚、龜愈來愈多，還有錦...

光電場蓋村中 雲林元長瓦磘村民怒陳情

能源業者在雲林縣元長鄉瓦磘村購買近千坪建地，將設太陽能光電場，距離民宅不到2公尺且坐落村莊中間，居民憂生活品質受影響堅決...

「媽祖嫁關公」鬧劇 呂秋遠：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

台南私人神壇「玉旨武玄壇」的「神明合婚」海報引起爭議，鹿耳門天后宮將採取法律行動。律師呂秋遠在臉書表示，台南武玄壇的強娶...

口頭道歉沒用！台南神壇擅自「合婚」引眾怒 鹿耳門天后宮蒐證喊告

台南安南區北汕尾鹿耳門天后宮媽祖，日前突遭神壇「玉旨武玄壇」發布一張與關聖帝君的「合婚」海報，且媽祖還被冠夫姓，稱「天上...

廢校變身再生獲獎 嘉縣正義國小獲全球卓越建設獎銀獎

少子化導致學童人數驟減，嘉縣布袋鎮菜舖里正義國小30年前廢校，一度淪為廢墟、治安死角；縣府推動農村再生計畫，活化正義國小...

美國在台協會處長孫曉雅將離任 拜會黃偉哲辭別

美國在台協會（AIT）處長孫曉雅(Sandra Oudkirk) 將於今年夏天任滿，今率領高雄分處長張子霖（Neil G...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。