「媽祖嫁關公」鬧劇 呂秋遠：若人惡意追求自稱合婚 恐涉跟騷法

台南私人神壇「玉旨武玄壇」的「神明合婚」海報引起爭議，鹿耳門天后宮將採取法律行動。律師呂秋遠在臉書表示，台南武玄壇的強娶事件，對於多數人來說，就是一場鬧劇而已。這場鬧劇根本就是人的事，與神明一點關係也沒有。有些宮廟的主事者，利用所謂的降乩，假傳聖旨，當有人相信，就會變成徹底的悲劇或鬧劇，但說穿了，都是人在作怪。

呂秋遠表示，三國時代的關公，竟然會任意「指定」北宋時代的媽祖合婚，這簡直不可思議，也反應出有些惡人或邪靈，如何利用宗教操縱人心。

「信仰與迷信是不一樣的」。呂秋遠表示，信仰，是我們把未知的力量，不論是哪一種宗教，當作人生的部分支持。但是迷信，則是當作全部的指引。這次的合婚之亂，剛好可以讓大家知道，奇特的迷信會有多可怕。神明不會說話，但是在人為的操作下，卻讓悲劇不斷發生。例如，太平天國。

呂秋遠表示，神明對眾生向來憐憫，任何正信宗教的神明都是。而令人擔憂的問題，永遠都是人，而不是神。人才會需要合婚，而不會是神，神永遠在那裡，靜靜的聆聽人類的苦難，人則是透過神明的名，以人的嘴說出自己的需求。

不只擅自宣布「神明合婚」會出問題，呂秋遠表示，自我感覺良好的惡意追求他人，甚至宣稱與他人已經合婚，可能違反跟蹤騷擾防制法。況且，目前民法規定，結婚不必冠夫姓，強行把別人冠夫姓，非常可惡，對於關公的原配，還有大道公，一點也不尊重。