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光電場蓋村中 雲林元長瓦磘村民怒陳情

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣元長鄉瓦磘反光電自救會昨到縣議會陳情，要求光電業者撤出村莊。記者陳雅玲／攝影
雲林縣元長鄉瓦磘反光電自救會昨到縣議會陳情，要求光電業者撤出村莊。記者陳雅玲／攝影

能源業者在雲林縣元長鄉瓦磘村購買近千坪建地，將設太陽能光電場，距離民宅不到2公尺且坐落村莊中間，居民憂生活品質受影響堅決反對，近200人昨到縣議會遞交陳情書，人在縣議會接受總質詢的縣長張麗善接下並說，台電跟能源業者細部計畫的契約還沒簽訂，日前已發文給台電，希望將陳抗心聲納入考量。

陳姓光電業者回應，該處土地是他購入的，合法申請興建光電場，縣府要求高度至少要3公尺以上、排水要做好，不要影響附近民宅，都會配合。

瓦磘反光電自救會到縣議會，要求光電業者撤出村莊，包括元長鄉長李明明、縣議員陳俊龍、蔡明水、林文彬、陳乙辰等人到場聲援。

自救會長陳安邦說，帶著800份村民連署書來表達心聲，試問縣長如果家門口有人種電，能夠接受嗎？種電種在村莊中間太不合理；李明明表示，地面型光電走出門口就看到了，民眾怎麼可能不驚恐，希望縣府能協助撤案；陳俊龍說，村莊建地種電可能影響地價，並對光電場可能帶來的光害、高溫仍有疑慮，人口長久流失，嚴重可能會「滅村」。

張麗善說，出家門就看到光電場心裡就會不安、健康怎麼會好，能理解村民心聲，她跟議會會站在居民立場，能源政策的問題需要中央跟地方協力一起解套，一定會以民眾最大權益為考量。

張麗善 種電 自救會 連署書 陳抗

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